Прошедший сентябрь в Москве стал вторым в рейтинге самых теплых за всю историю метеонаблюдений

Средняя температура в городе превысила норму на 3,6 градуса, сообщает сайт Метеоновости. Минимальная температура была зафиксирована 30 сентября — минус 0,4 градуса, максимальная — 5 сентября — 26,4 градуса.

Между тем, самым теплым остается сентябрь 1938 года, когда температура превысила норму на 3,8 градуса.