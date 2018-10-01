"Шведского фотографа и театрального режиссера Жан-Клода Арно приговорили к двум годам тюрьмы за изнасилование"

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Арно — муж поэтессы, члена Шведской академии Катарины Фростенсон. Ранее стало известно, что он называл посторонним имена семи нобелевских лауреатов до их официального объявления. В результате скандала

Нобелевский комитет отказался от вручения премии по литературе в этом году.