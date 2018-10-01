Шведского фотографа и театрального режиссера Жан-Клода Арно приговорили к двум годам тюрьмы за изнасилование
Такое решение принял суд в Стокгольме. В материалах дела говорится, что 72-летний мужчина совершил изнасилование в октябре 2011 года. Защита намерена обжаловать приговор.
Арно — муж поэтессы, члена Шведской академии Катарины Фростенсон. Ранее стало известно, что он называл посторонним имена семи нобелевских лауреатов до их официального объявления. В результате скандала
Нобелевский комитет отказался от вручения премии по литературе в этом году.
Комментарии5
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
yulya_tsikina14 01 октября 2018 | 16:39
❤️❤️❤️
Реальные знакомства для реального секса! Анкеты настоящих девушек. Выбери себе женщину из твоего города на сайте: ++ http://yulydate.tk ++ (скопируй ссылку и вставь в адресную строку браузера). Сайт актуален для всех стран и городов). Бесплатная регистрация, которая займёт не более минуты. Все анкеты девушек реальные!!! Сайт не имеет ничего общего с проституцией. Это обычный ресурс для секс-знакомств. http://yulydate.tk
kunst54 01 октября 2018 | 16:42
Женщины обожают виснуть на шее у режиссеров и актеров, знаменитых спортсменов, футболистов, а потом, суки, заявляют о том, что их изнасиловали. Так было давно со Стрельцовым, так сейчас с красавцем Рональдо, а теперь и с Арно.
moriak2 01 октября 2018 | 16:52
— И сколько сейчас дают за недоразумение?
— Пять. — Мало, раньше больше давали. .
sagen 01 октября 2018 | 16:54
moriak2: Вопрос в том, получила ли пострадавшая удовольствие от процесса. Если получила, то срок скостят.
perestarok 01 октября 2018 | 16:53
"Шведского фотографа и театрального режиссера Жан-Клода Арно приговорили к двум годам тюрьмы за изнасилование"
Сразу чувствуется, что режиссёр, человек высокой культуры.