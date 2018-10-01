Британский суд отклонил запрос России об экстрадиции бывшего совладельца банка «Траст» Ильи Юрова
Ранее его объявили в международный розыск за хищение средств. В постановлении суда говорится, что выдача Юрова Москве стала бы нарушением прав человека.
Он сам в интервью газете «Ведомости» сказал, что суд счёл его преследование в России политически мотивированным из-за связи с Михаилом Ходорковским и делом ЮКОСа. В середине 90-х Юров работал в банке «Менатеп», фактическим владельцем которого был Ходорковский. Бывшего совладельца «Траста» также допрашивали по делу ЮКОСа.
Комментарии6
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kadetkl 01 октября 2018 | 16:38
И сколько денег спёр у вкладчиков этот банкир? Отберут всё англичане и станет ненужным.
novyyrusic 01 октября 2018 | 17:05
kadetkl: России опять плюнули в лицо.
Виноват Юров, не виноват это уже не важно. Репутация России такова, что ей никто не верит и Интерпол уже отказывается принимать ее запросы.
дурочка, ты пролсто глупая и пустая врунья.
Ни у кого еще англичане деньги не отобрали. Ни разу.
Именно поэтому все туда и бегут из России.
Приведи, тупенькая, хоть один пример.
Но и сама новость с гнильцой.
"Юров работал в банке «Менатеп», фактическим владельцем которого был Ходорковский. "
Сказано так будто это скрывалось. Но владельцы банка были известны официально.
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В 1987 году Михаил Ходорковский с партнерами создал на базе центра НТТМ государственно-кооперативное объединение «Межотраслевые научно-технические программы», или МЕНАТЕП. Двумя годами позже был создан одноименный банк. В состав руководства вошли Михаил Ходорковский, Леонид Невзлин, Платон Лебедев, Сергей Монахов, Владимир Дубов и Владислав Сурков
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zollendorf 01 октября 2018 | 16:53
Странно. Британцы еще даже отвечают на запросы России.
Джентльмены с терпением однако.
minerr 01 октября 2018 | 16:58
zollendorf: Джентльмены воров не покрывают, а эти британцы уже не джентльмены, а потомки пиратов и работорговцев.
ematveev 01 октября 2018 | 17:02
zollendorf:
Странно не это, странно вот что:
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...суд счёл его преследование в России политически мотивированным из-за связи с Михаилом Ходорковским и делом ЮКОСа...
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Однаго ЕСПЧ в свое время отказался признать дело Ходорковского политически мотивированным.
То есть получается, что сегодняшнее решение британского суда - высосано из пальца и является полностью политически мотивированным решением.