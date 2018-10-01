Британский суд отклонил запрос России об экстрадиции бывшего совладельца банка «Траст» Ильи Юрова

Ранее его объявили в международный розыск за хищение средств. В постановлении суда говорится, что выдача Юрова Москве стала бы нарушением прав человека.

Он сам в интервью газете «Ведомости» сказал, что суд счёл его преследование в России политически мотивированным из-за связи с Михаилом Ходорковским и делом ЮКОСа. В середине 90-х Юров работал в банке «Менатеп», фактическим владельцем которого был Ходорковский. Бывшего совладельца «Траста» также допрашивали по делу ЮКОСа.