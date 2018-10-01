Вице-премьер Голикова заверила, что граждан не будут принудительно переводить на накопительную пенсионную систему

При этом она отметила, что соцблок законопроекта не видел, пока не согласовывал, поэтому выносить какие-то суждения по его поводу она считает преждевременным. Разработку инициативы опровергли также в Минтруде.

Ранее сегодня РБК сообщил о готовящемся законопроекте по введению в России индивидуального пенсионного капитала. Согласно концепции, граждан будут по умолчанию подключать к новому механизму, если они от этого не откажутся.