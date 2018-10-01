Вице-премьер Голикова заверила, что граждан не будут принудительно переводить на накопительную пенсионную систему
При этом она отметила, что соцблок законопроекта не видел, пока не согласовывал, поэтому выносить какие-то суждения по его поводу она считает преждевременным. Разработку инициативы опровергли также в Минтруде.
Ранее сегодня РБК сообщил о готовящемся законопроекте по введению в России индивидуального пенсионного капитала. Согласно концепции, граждан будут по умолчанию подключать к новому механизму, если они от этого не откажутся.
Комментарии20
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astet 01 октября 2018 | 16:36
Эти сволочные россияне
ещё и дышат бесплатно!!!
Предлагаю вводить налог
взависимости от массы тела
и объёма лёгких.
Путин, возьми на заметку.
tanyaya 01 октября 2018 | 17:10
Конечно, "в обязательном порядке" это не совсем "принудительно", но суть от этого не меняется.
А суть заключается в том, что каждого гражданина страны обложат ещё одним налогом, который в сумме в НДФЛ составит 6+13=19%. И красть этот налог государство в виде Путина и его будущих сокамерников будет ровно так же, как и воровало до сих пор. То на Крым, то на Сирию, но на Тимченко, то на Дерипаску, то на виолончели Ролдугина.
В общем, не ваше собачье дело. Куда хотим, туда и воруем ваши налоги. Сидите и пыхтите в тряпочку.
При этом, полагаю, что даже дебилу понятно, что предыдущий налог в Пенсионный Фонд России тоже никуда не делся, как его снимали работодатели с прогнозируемой зарплаты работника, как и будут снимать.
Таким образом, реальное налоговое бремя на граждан повышается ещё на 6%.
Бедная Лиза Пескова. И Катя Тихонова бедная. У них теперь разовьется ещё большая депрессия. Ведь вместе с ежедневными полётами на Луну к девочкам пришла беда с потерей смысла жизни из-за отсутствия мечт.
vasya_von_smetankin 01 октября 2018 | 16:37
Мы верим Голиковой!
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tag188 01 октября 2018 | 16:39
Голиковой я верю! Это не какой-то там Путин, который уверял, что пока он президент, пенсионный возраст повышать не будут!
Голикова -- это голова!
sharlatan 01 октября 2018 | 16:41
А можно я откажусь от услуг государства по формированию своей пенсии? Пусть мой работодатель выдаёт мне на руки те 22 процента, что сейчас он перечисляет в ПФ. А я уж сам позабочусь о пенсии как-нибудь.
cromwel 01 октября 2018 | 16:46
sharlatan: ага, щас.... А что же они тогда воровать будут?
kadetkl 01 октября 2018 | 16:41
Не видела, не слышала, но уверенна, что Ваши пенсии мы проконтролируем за Вас. Двуличная шалава.
kablukov 01 октября 2018 | 16:43
Спасибо, тётя Таня.
peresvet73 01 октября 2018 | 16:44
Путин заверял, что пенсионный возраст повышаться не будет.
cromwel 01 октября 2018 | 16:50
еще он обещал всегда говорить людям правду. И Песков там тоже есть, еще один " пургоносец" esvet73:
vladimir1967 01 октября 2018 | 16:51
Значит будут.
neyexo 01 октября 2018 | 16:51
честное благородное
petrovich_spb 01 октября 2018 | 16:52
Путин тоже на заборе писАл, что возраст пенсионный не сдвинет.
perectukin 01 октября 2018 | 16:53
А для кого ее копить ?
Для Путина и Сечина ?
При нынешней безработице и нищете никто не доживет и до пенсии.
tv_victim 01 октября 2018 | 16:54
Блин, не сегодня, так завтра она свалит на свои зарубежные виллы, чего стоят ее заявления?
polikarpich 01 октября 2018 | 17:15
tv_victim: На вилах они хорошо бы смотрелись, на отечественных.
neon999 01 октября 2018 | 17:08
Эти СМИ, распространяющие лживую демагогию упырей, величающие их уважительно "вице-премьерами", вместо того, чтобы их разоблачать, - прислужники кремлевской нечисти и понесут в свое время ответственность за пособничество
тем, кто убивает, грабит и терроризирует людей.
lager23 01 октября 2018 | 17:09
Вся путенская система напоминает "Титаник", где ропот людей из трюма приглушается звоном бокалов и музыкой с верхней палубы. Как спастись — вот о чём должны думать люди не надеясь лживое государство, оно им не помощник!
orein51 01 октября 2018 | 17:18
а красиво по-русски говорит голикина: "она ... не видел, пока не согласовывал". Или это "оно", и нас дурят, что есть голиковы, володичкины..?