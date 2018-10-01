Французский шансонье армянского происхождения Шарль Азнавур скончался в возрасте 94 лет

Он умер в своем доме на юге Франции. Последний концерт певец дал в Осаке 19 сентября и планировал в конце октября отправиться в новый тур. В апреле артист из-за недомогания отменил несколько концертов, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге. А в середине мая он получил травму руки, после чего отменил концерты в Японии и Узбекистане.

Шарль Азнавур будет всегда молодым и современным, — говорил президент Армении Армен Саркисян в интервью радиостанции «Эхо Москвы».

Шарль Азнавур — певец, композитор, писатель и актер. Он является соавтором более 1300 песен. На его счету также свыше 60 ролей в кино.

В 1998 году по итогам совместного опроса журнала Time и телеканала CNN Азнавур был признан лучшим эстрадным исполнителем XX века.