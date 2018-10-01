Станислав Черчесов призывает уважать решение Игоря Акинфеева прекратить выступления за национальную команду
Главный тренер сборной Росси по футболу Станислав Черчесов призывает уважать решение Игоря Акинфеева прекратить выступления за национальную команду. Он говорит, что долго обсуждал этот вопрос с голкипером ЦСКА.
Сам Акинфеев говорит, что на его решение повлиял возраст – ему 32 года. С учетом травм ему все больше времени требуется на восстановление. Он считает, что пришло время уступить дорогу более молодым коллегам и сосредоточиться на игре в ЦСКА.
Комментарии3
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chichanik 01 октября 2018 | 16:09
>>призывает уважать решение
А,что,-ожидаются народные волнения по этому поводу?
polsan 01 октября 2018 | 16:25
chichanik: действительно, такая новость и печаль, народ скорбит и плачет )
yulya_tsikina14 01 октября 2018 | 16:18
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