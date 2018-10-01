Главный тренер сборной Росси по футболу Станислав Черчесов призывает уважать решение Игоря Акинфеева прекратить выступления за национальную команду. Он говорит, что долго обсуждал этот вопрос с голкипером ЦСКА.

Сам Акинфеев говорит, что на его решение повлиял возраст – ему 32 года. С учетом травм ему все больше времени требуется на восстановление. Он считает, что пришло время уступить дорогу более молодым коллегам и сосредоточиться на игре в ЦСКА.