"В ближайшие годы в России будет обсуждаться изменение системы расчета пенсий"

Это признала вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, нововведения необходимы в связи с принятием закона о повышении пенсионного возраста. Все изменения будут не ранее 2025 года.

Изменения увеличат налоговую нагрузку на россиян, — сказал «Эху» директор института стратегического анализа компании «Финансовые и бухгалтерские консультанты» Игорь Николаев.