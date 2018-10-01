В ближайшие годы в России будет обсуждаться изменение системы расчета пенсий
Это признала вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, нововведения необходимы в связи с принятием закона о повышении пенсионного возраста. Все изменения будут не ранее 2025 года.
Изменения увеличат налоговую нагрузку на россиян, — сказал «Эху» директор института стратегического анализа компании «Финансовые и бухгалтерские консультанты» Игорь Николаев.
Комментарии10
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tv_victim 01 октября 2018 | 16:08
Йопнуться можно! Увеличение пенсионного возраста "не обсуждалось" до выборов, и как-то решилось через неделю после них! А тут на тебе, годы! Годами, Карл, эти ушлепки будут ОБСУЖДАТЬ! То есть трепаться и ржать над покорным народом.... Оторопь берет что от страны, что от ее "правительства", что от населения.....
yulya_tsikina14 01 октября 2018 | 16:18
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yralez 01 октября 2018 | 16:32
Полицаев и золотогвардейцев обидят что ли ?
Нет, конечно.
Значит, работяг обдерут.
beaux 01 октября 2018 | 16:35
Удав сжимает кольца. Удава надо сбросить с шеи и растоптать.
niko1268 01 октября 2018 | 16:37
Кручу верчу запутать хочу))))) Ахахаа к 2025 пенсии отменят а взносы в ПФР оставят. Это будет очередной ответ на санкции))
cromwel 01 октября 2018 | 16:44
Суки! Ужн достали. Кручу-верчу нае...ать хочу! Так бы и сказали что вообще пенсий не будет.
Ох и отыграется же когда нибудь народ.
natayak 01 октября 2018 | 16:45
В этой стране каждые пару лет изменяется система расчета пенсий. Численность занятых в ПФ постоянно растёт. Считай, каждый сезон они встречают какой-нибудь новой формулой, затейливой по форме и издевательской по содержанию.
perestarok 01 октября 2018 | 16:56
"В ближайшие годы в России будет обсуждаться изменение системы расчета пенсий"
Очередной гослохотрон.
cromwel 01 октября 2018 | 17:05
То есть эти твари предлагают нам годам мусолить тему о том, каким бы способом мы хотели чтоб нас обманывали дальше. А толпы голодных людей без пенсии власть не боиться?
perectukin 01 октября 2018 | 17:10
Как можно обсуждать то , чего нет ?
Что то эта проститутка кремлевская темнит ...
Типа опять сделает оптимизацию как с больницами - вообще отменят .