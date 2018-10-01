Сотрудников столичной полиции задержали за стрельбу по прохожему

Пострадавший в больнице в тяжелом состоянии.

Стрельба произошла в воскресенье около полуночи в Даниловском районе. Лейтенант и старший сержант местного отделения полиции (обоим около 30 лет) шли по Дербеневской улице и стреляли из травматического пистолета в воздух. Вразумить их попытался 25-летний прохожий, житель Пятигорска. В ответ на замечания стражи порядка открыли по нему огонь.

Мужчина получил несколько ранений в грудь, живот и голову. За его жизнь сейчас борются врачи. Он в тяжелом состоянии. О задержании подозреваемых столичный главк МВД сообщил днем в понедельник. Как выяснилось, один из стрелков находился в отпуске.

Если вина полицейских будет доказана, их уволят из органов, а начальство ждет дисциплинарная ответственность. Материалы по происшествию передают в Следственный комитет.

Сотрудники ОВД «Даниловский» не первый раз попадают в криминальные сводки. Год назад двоих полицейских признали виновным в изнасиловании и жестоком убийстве девушки. Подсудимые получили длительные тюремные сроки.