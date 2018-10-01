Сотрудников столичной полиции задержали за стрельбу по прохожему
Пострадавший в больнице в тяжелом состоянии.
Стрельба произошла в воскресенье около полуночи в Даниловском районе. Лейтенант и старший сержант местного отделения полиции (обоим около 30 лет) шли по Дербеневской улице и стреляли из травматического пистолета в воздух. Вразумить их попытался 25-летний прохожий, житель Пятигорска. В ответ на замечания стражи порядка открыли по нему огонь.
Мужчина получил несколько ранений в грудь, живот и голову. За его жизнь сейчас борются врачи. Он в тяжелом состоянии. О задержании подозреваемых столичный главк МВД сообщил днем в понедельник. Как выяснилось, один из стрелков находился в отпуске.
Если вина полицейских будет доказана, их уволят из органов, а начальство ждет дисциплинарная ответственность. Материалы по происшествию передают в Следственный комитет.
Сотрудники ОВД «Даниловский» не первый раз попадают в криминальные сводки. Год назад двоих полицейских признали виновным в изнасиловании и жестоком убийстве девушки. Подсудимые получили длительные тюремные сроки.
Комментарии27
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evgeny_biolog 01 октября 2018 | 16:07
Как видим, сотрудникам столичной полиции ничто человеческое не чуждо ...
sinoptik2016 01 октября 2018 | 16:17
evgeny_biolog: ну вот я понимаю, когда в США полицейские стреляют по неадекватным вооружённым людям, а Российские СМИ не понимают. Ну растолкуйте тогда ваш родной скрепный факт.
ematveev 01 октября 2018 | 16:32
sinoptik2016:
Когда по вооруженным - тогда понятно.
А когда по невооруженным?
sinoptik2016 01 октября 2018 | 16:57
ematveev: по крайней мере, они могли ошибаться, что он вооружен, а эти знали и стреляли строго потому что он их возмутил, тем, что сделал им замечание. Ведь защитников супер нельзя ругать.
astet 01 октября 2018 | 16:33
sinoptik2016: пристрелить нужно было наглого холопа,
который явно не единоросс!
zollendorf 01 октября 2018 | 16:46
sinoptik2016:
В США полицейские стреляют по неадекватным вооруженным людям.
В РФ неадекватные полицейские стреляют по невооруженным людям.
Чуточку разные вещи все же.
sinoptik2016 01 октября 2018 | 16:55
zollendorf: в России все полицейские одинаковые, как на подбор. Или как это они вдруг два неадекватных вместе шли?
zollendorf 01 октября 2018 | 16:59
sinoptik2016: Примерно тоже самое как их не комбинируй.
Я б удивился если из такого общества полиция или какая другая структура вышла образцовой.
evgeny_biolog 01 октября 2018 | 17:31
sinoptik2016: При советах молодёжь развлекалась так: просили закурить и если им не давали, они начинали бить отказчика. Вот это и есть наша история ...
bandera 01 октября 2018 | 16:09
Да нормально. Пусть тренируются. Раньше на борзых меняли. Шашками рубили этих рабов. А сейчас стреляют.
gvs 01 октября 2018 | 16:10
Прохожий был расстрелян за недостаточную скрепоносность: усомнился, что полицейским можно всё. )))
polikarpich 01 октября 2018 | 16:14
gvs: Да как он посмел зацепить самых крутых пацанов "на районе"?!!!
Они же просто оскорбились в своих лучших чувствах!
sinoptik2016 01 октября 2018 | 16:20
Ага, норм, оскорбление чувств полицейских при исполнении.
zollendorf 01 октября 2018 | 16:49
sinoptik2016: Да не, не при исполнении.
Один из них в отпуске был, а другой как раз уволился в пятницу.
pravdoiskatel 01 октября 2018 | 16:13
Полицейских нельзя предавать суду. Поэтому для начала они будут уволены, а уж потом делай с ними что хочешь.
encopresis 01 октября 2018 | 16:22
pravdoiskatel: А судьи кто?
compare 01 октября 2018 | 16:17
просто "уволят"? за такой садизм,надо из жизни "увольнять"...
tadolg 01 октября 2018 | 16:18
Повысили в звании? Дали квартиры? Может в какое другое силовое ведомство перевели? Такие ценные кадры на вес золота!
rom8883 01 октября 2018 | 16:21
Пора бы принимать такое за обыденность.
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koltak76_ 01 октября 2018 | 16:23
Сразу два очередных Евсюкова.
Совершили неукрашающий поступок.
Завтра будут уволены вчерашним числом.
Честь мундира сохранена.
Россия - вперед.
tunis 01 октября 2018 | 16:29
Это были два стража русской весны, вернувшиеся из эпицентра русского мира - лугандона.
Там такое пятый год непринужденно длится.
deviant44 01 октября 2018 | 16:30
Теперь очередь прохожих стрелять по так называемым "стражам порядка", путинским полицейским. Причём без стрельбы в воздух. Путин любит симметричные ответы. Как раз самое время и повод. Думаю, спесь и пыл быстро поубавится у этих уродов Путина, если пару-другую полицейских расстреляет какой-нибудь сантехник Вася или служащий Василий Иванович. И чем больше будут наглеть полицейские уголовные элементы, тем более беспощадней должно стать общество людей в борьбе с плесенью, по недоразумению попашим в полицию
fikus74 01 октября 2018 | 16:35
значит эти твари в погонах стреляют по гражданским - и их просто уволят. а если гражданский сделал скол зубной эмали этим ублюдкам - 7 лет колонии. "зеркальные" меры
allasc 01 октября 2018 | 16:36
уволят.... страшная кара!!!!
parasuk_ 01 октября 2018 | 16:37
Если какого-то задрота-навальненка судят за избиение полицейских, то страшно представить, что с ними может сделать шляющийся по ночам 25 летний шалопай. Наверное, полицейские чудом избежали изнасилования
iltrovatore 01 октября 2018 | 16:59
"Если вина будет доказана".
На этом можно поставить точку.
Никто ничего не докажет и никто не понесет наказания.
Они могут только за царапинку на руке полиционера людей сажать.