Нобелевская премия по медицине присуждена в этом году за новые методы лечения рака
Американец Джеймс Эллисон и японец Тасуко Хондзё помогли понять, как раковые клетки уклоняются от иммунной системы. Церемония награждения лауреатов по традиции состоится в Стокгольме 10 декабря.
Комментарии3
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stichirichi 01 октября 2018 | 16:10
хоть где-то кто-то что-то делает
vpu2011 01 октября 2018 | 16:16
Есть надежда
yulya_tsikina14 01 октября 2018 | 16:19
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