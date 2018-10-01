Умер французский шансонье Шарль Азнавур

Певцу, композитору и актеру армянского происхождения было 94 года.

Шарль Азнавур умер в своем доме на юге Франции, рассказали представители шансонье агентству France Press. Полторы недели назад он вернулся из Осаки, где дал свой последний концерт. В октябре Азнавур планировал отправиться в новый тур, а в следующем году приехать в Москву и Санкт-Петербург.

В этом апреле в России у него также были запланированы концерты, однако они были отменены из-за спазма спины. Азнавур родился в Париже семье армянских эмигрантов. Уже в 14 лет он дебютировал в кино, а середине 40-х его вместе с композитором Пьером Рошом замечает Эдит Пиаф, после чего они совершают турне по Франции и США. С этого момента Азнавур начинает писать песни – не только для себя, но также, например, для Рэя Чарльза, Боба Дилана и Лайзы Минелли, пел дуэтом с Мирей Матье и Фрэнком Синатрой. Всего на счету шансонье более 1300 песен, десятки из которых стали всемирно известными. Но, пожалуй, в России наибольшую популярность приобрела композиция «Вечная любовь», прозвучавшая в фильме «Тегеран-43».

В 1998 году согласно совместному опросу журнала Time и CNN Азнавур был признан лучшим эстрадным исполнителем XX века.