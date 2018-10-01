Референдум о переименовании Македонии признан несостоявшимся
В частности, явка составила 37%, тогда как необходимо было 50%. Плебисцит в любом случае должен был носить рекомендательный характер. Македония отныне будет называться Республика Северная Македония.
Комментарии8
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starushko_ 01 октября 2018 | 15:38
Надо было Чурова позвать - была бы явка 146%
yulya_tsikina12 01 октября 2018 | 15:46
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glotov 01 октября 2018 | 15:44
Несмотря на временные организационные неприятности, Македонию затащат - таки в нато,
merelymy 01 октября 2018 | 16:09
Таки да.
perestarok 01 октября 2018 | 15:51
"Референдум о переименовании Македонии признан несостоявшимся"
Значит в Македонии сильная оппозиция.
kara 01 октября 2018 | 16:01
демократия!
референдум носит рекомендательный характер!!!
так зачем проводили,технологи не доделанные?
glotov 01 октября 2018 | 16:15
kara: Вообще, цирк получился. Греции не нравится название другой страны, поэтому другая страна проводит референдум о смене названия.
kochar 01 октября 2018 | 16:13
А почему тогда греческая Македония не должна назваться Южной Македонией?
Было бы честнее.