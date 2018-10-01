В МИД России вызвали посла Южной Кореи
Это связано с задержанием российского судна в Пусане. Москва требует от Сеула немедленно снять запрет на его выход в море.
Судовладелец ранее говорил, что судно задержано из-за введенных в отношении приморской компании Гудзон" экономических санкций со стороны США. При этом подчеркивалось, что судно никогда не было в Северной Корее. При этом убытки компании в связи с инцидентом насчитывают миллионы долларов.
Комментарии3
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abuvgrobu 01 октября 2018 | 15:45
Дальше разговоров с нашей стороны походу дело не пойдёт. Сеул там видимо облизывают со всех сторон. А то вдруг автозаводы прикроют свои в РФ
yulya_tsikina12 01 октября 2018 | 15:46
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kochar 01 октября 2018 | 16:11
Плохо.
Неужели нельзя было предугадать санкции и все отрицательные моменты?
Или тупые у нас в МИД-е или пофигисты.Спросили бы любого дворника.