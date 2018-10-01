В Москве полицейские ранили из травматического оружия мужчину, который сделал им замечание за стрельбу в воздух
Инцидент произошел на юге столицы на Дербеневской улице. Как стало известно МК, пострадавший находится в тяжелом состоянии в больнице.
В ГУВД признали, что двое сотрудников полиции задержаны. Если их вина будет доказана, то они будут уволены, а их руководители привлечены к строгой ответственности.
Комментарии20
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vladislav 01 октября 2018 | 15:34
Если их вина будет доказана... Что значит "если"??
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arye_11 01 октября 2018 | 15:47
vladislav
Пострадавший в больнице в тяжелом состоянии...
Двое сотрудников полиции задержаны. Если их вина будет доказана, то они будут уволены...
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А за что увольнять то?
Люди государевы, опричники, пару раз выстрелили в смерда. Ну и шо?
Так он сам виноват, что во-первых, не ушел с их пути, а во-вторых, посмел замечание им делать
Не слишком ли суровое наказание шьют двум доблестным полицейским?
tag188 01 октября 2018 | 15:56
vladislav: Что значит "если"??
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Ну если пострадавший окажется сотрудником ФСБ, депутатом, или хотя бы в прокуратуре работает, -- то вина будет доказана.
А если он простой слесарь -- то вполне вероятно сотрудники полиции просто оборонялись.
vezdehod 01 октября 2018 | 16:09
vladislav:
Если их вина будет доказана... Что значит "если"??
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Только кто её будет доказывать, когда они действовали по "уставу", защищая свои жизни от нападения.Несогласного.
tovarich67 01 октября 2018 | 15:36
будут уволены? и все?.. невероятный
kunst54 01 октября 2018 | 15:40
Вот, что значит власть держиморд. Эти мерзацы всего-то "будут уволены" за то, что искалечили человека. А за оторванный у них погон обычных людей упекут на нары.
degele 01 октября 2018 | 15:44
Где родственники раненного. Если государство нанимает в полицию идиотов и не может их наказать. Что должны делать с этими мусорами родственники?
polikarpich 01 октября 2018 | 15:56
degele:
«Если Законы бездействуют, каждый гражданин имеет право стать прокурором».
Роберт Кеннеди, министр юстиции США.
kryimzdick 01 октября 2018 | 15:44
шописец у нас органы. Два великовозрастных раздолбая (чуть более тридцати каждому) в офицерских чинах идут по городу и палят из травмата в воздух. Еще петров с баширочкой
orein51 01 октября 2018 | 15:46
но - разрешено стрелять и из табеля?..
petrivanov 01 октября 2018 | 15:49
Типичные менты. Садисты! "Иных тут нет, а те - далече!"
sergei_tn 01 октября 2018 | 15:51
Если - то есть не сам ли он поранился?
Уволены - то есть уравнены с нами?
genviru Геннадий Вилнер 01 октября 2018 | 15:58
Забыли холопы, кто в доме хозяин!
raindengo 01 октября 2018 | 16:00
Уволены? а не посажены лет на 10-15?
tag188 01 октября 2018 | 16:02
Кстати, где портянки с комментариями?
Ну-ка срочно расскажите нам о зверствах полиции в Америке.
advokat52 advokat 01 октября 2018 | 16:03
Уволены - не слишком ли строгое наказание?
wokal 01 октября 2018 | 16:06
У них огромные заслуги перед путиным , не каждый соглосится подавлять волю народа, рано или поздно придёт расплата
ka_mate 01 октября 2018 | 16:13
"Если их вина будет доказана....."
Скорее всего будет доказано что он не подчинился законным требованиям полиции.
Их даже может быть наградят.
cromwel 01 октября 2018 | 16:17
Это все ппоисходит из за безнаказанности легавых. Начальство их покрывает. Граждане для них быдло. Ствол наверняка сами отняли у кого нибудь. И на своем районе их тем более никто не тронет.