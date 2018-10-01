В Москве полицейские ранили из травматического оружия мужчину, который сделал им замечание за стрельбу в воздух

Инцидент произошел на юге столицы на Дербеневской улице. Как стало известно МК, пострадавший находится в тяжелом состоянии в больнице.

В ГУВД признали, что двое сотрудников полиции задержаны. Если их вина будет доказана, то они будут уволены, а их руководители привлечены к строгой ответственности.