СМИ: Минфин и Банк России выбрали механизм подключения граждан к системе индивидуального накопления пенсий
Министерство финансов и Банк России выбрали механизм подключения граждан к системе индивидуального накопления пенсий, — пишет РБК. Это будут делать автоматически, без спроса у граждан, — сообщает издание со ссылкой на свои источники.
Это был не единственный вариант, и окончательного решения еще не приняли, — сказал «Эху» директор института Минфина Владимир Назаров.
Владимир Назаров подчеркнул, что эта система может помочь людям сформировать свои собственные накопления. По словам экономиста, эффективность этой меры будет зависеть от последующих решений пенсионных фондов, и, возможно, банков.
Комментарии10
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
semia 01 октября 2018 | 15:34
22% ,что платит в пенсионный фонд будут тыриться подельниками Путина. А 6% ,что собираются сдирать с людей и пойдут на оплату пенсии.
semia 01 октября 2018 | 15:36
semia: 22% ,что платит работодатель в ПФ
vasyakirin 01 октября 2018 | 15:41
semia: из тех 130, что работодатель готов отдать работнику, но Государство отжимает 30, а потом с осатку еще 13.
И какие шкуродеры были бояре когда 10%с крепостных драли, ай ай ай!
vasyakirin 01 октября 2018 | 15:43
vasyakirin: и еще 6%...
yulya_tsikina12 01 октября 2018 | 15:47
❤️❤️❤️
Реальные знакомства для реального секса! Анкеты настоящих девушек. Выбери себе женщину из твоего города на сайте: ++ http://yulydate.tk ++ (скопируй ссылку и вставь в адресную строку браузера). Сайт актуален для всех стран и городов). Бесплатная регистрация, которая займёт не более минуты. Все анкеты девушек реальные!!! Сайт не имеет ничего общего с проституцией. Это обычный ресурс для секс-знакомств. http://yulydate.tk
tag188 01 октября 2018 | 15:36
Минфин и Банк России выбрали механизм подключения граждан к системе индивидуального накопления пенсий
===========================
Механизм будет принудительный. Ведь многие мечтали о "твердой руке". Пришла пора ощутить эту руку в своем кармане :))
orein51 01 октября 2018 | 15:51
интересно, когда этих потомков и детишек собачек накажут за их одедишковость (собачек) [коротк. слова изменены]
genviru Геннадий Вилнер 01 октября 2018 | 15:56
Чем напрягать свои скудные мозги изучите многолетний опыт США. Там люди уверены, что их деньги не разворуют и не используют в пользу жулья. Свой пенсионный фонд составляет около 30% пенсии и находится под гарантией государства, которому, в отличии от США граждане верят.
sparky 01 октября 2018 | 15:59
Это будут делать автоматически, без спроса у граждан
====================================================
Автоматически в "заморозку"?
aleksei123m 01 октября 2018 | 16:02
Так вот они какие, новые технологии, автоматический отъем денег населения.