СМИ: Минфин и Банк России выбрали механизм подключения граждан к системе индивидуального накопления пенсий

Министерство финансов и Банк России выбрали механизм подключения граждан к системе индивидуального накопления пенсий, — пишет РБК. Это будут делать автоматически, без спроса у граждан, — сообщает издание со ссылкой на свои источники.

Это был не единственный вариант, и окончательного решения еще не приняли, — сказал «Эху» директор института Минфина Владимир Назаров.

Владимир Назаров подчеркнул, что эта система может помочь людям сформировать свои собственные накопления. По словам экономиста, эффективность этой меры будет зависеть от последующих решений пенсионных фондов, и, возможно, банков.