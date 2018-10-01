Открытый лауреатами Нобелевской премии способ лечения рака – предвестник дальнейших достижений в этой области
Открытый лауреатами Нобелевской премии по медицине способ лечения рака – это предвестник дальнейших достижений в этой области. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» врач-онколог, научный сотрудник РОНЦ им. Блохина Евгений Черемушкин.
«Это важный промежуточный этап в развитии онкологии и дальше движение будет только ускоряться, потому что все увидели, что получены реальные результаты», — считает Е.Черемушкин.
Он добавил, что Россия принимает участие в совместных с зарубежными странами разработках поколения препаратов, относящихся к категории иммунотерапии.
Лауреатами Нобелевской премии по медицине стали американец Джеймс Эллисон и японец Тасуку Хондзе, которые открыли способ лечения рака за счет подавления негативной работы иммунной системы.
Комментарии2
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aleks50 Алексей Клубников 01 октября 2018 | 15:20
А у нас СПИД собираются лечить молитвами, хотя к этому могут прибавить стукание лбом об пол и чмокание картинок на деревяшках.
yulya_tsikina12 01 октября 2018 | 15:30
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