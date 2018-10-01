Скончался Шарль Азнавур

Французский шансонье Шарль Азнавур скончался в ночь на понедельник в своем доме в Альпилле. Об этом сообщает AFP со ссылкой на пресс-атташе певца. Азнавуру было 94 года. Напомним, этим летом артист отменил концерты из-за перелома руки после падения. Азнавур родился в Париже в армянской семье. За свою карьеру он продал более 100 миллионов записей в 80 странах мира. Его называли французским Фрэнком Синатрой.