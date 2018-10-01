Московский Спартак потерпел второе поражение подряд в чемпионате России по футболу

Ростов не слишком стремился атаковать в Москве, построив игру так же, как и Терек в предыдущем туре. Обе команды играли практически без ворот, но Спартаку это поставили в вину, тогда как ростовчанам едва ли не в заслугу, хотя перед этим туром у команд было одинаковое количество очков. Расчет на контратаки оправдался. В одной из них, в середине второго тайма двое ростовчан оказались против одного защитника Спартака и грамотно реализовали момент, причем гол забил спартаковский воспитанник Зуев 1-0. После матча главный тренер Массимо Каррера сказал, что слово стыд к происходившему на поле не применимо, а актер Назаров написал о тренере очередные вирши. Главная сенсация тура случилась в Каспийске, где Анжи, проигрывая Зениту 0:1 сумел победить, заканчивая матч в меньшинстве — 2:1. Это первое поражение Зенита в чемпионате России.

Краснодар на своем поле с крупным счетом 3-0 победил московское Динамо.