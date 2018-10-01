Главный тренер сборной России по футболу призывает уважать решение Игоря Акинфеева прекратить выступления за сборную
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов призывает уважать решение Игоря Акинфеева прекратить выступления за национальную команду. Он говорит, что долго обсуждал этот вопрос с голкипером ЦСКА. Сам Акинфеев говорит, что на его решение повлиял возраст – ему 32 года. С учетом травм ему все больше времени требуется на восстановление. Он считает, что пришло время уступить дорогу более молодым коллегам и сосредоточиться на игре в ЦСКА.
Комментарии4
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yulya_tsikina12 01 октября 2018 | 15:10
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tv_victim 01 октября 2018 | 15:15
Да пусть они хоть все прекратят выступать, кому они нужны-то? Если запретить профессиональный футбол в стране - ничего, кроме экономии денег не случится!
abuvgrobu 01 октября 2018 | 15:29
32 для вратаря - это тьфу...играть и играть еще..но болячки не дают ..кстати это то , почему он так и не стал играть за европейские клубы , а не вовсе из-за патриотизма, как пытались протащить ранее.....а так все правильно поступил..
ostapba 01 октября 2018 | 15:58
А ведь надысь какой фурор производил на трибунах футболист с "заграничной* фамилией АРШАВИН...
Очень даже..