В ближайшие годы в России будет обсуждаться изменение системы расчета пенсий

Это признала вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, нововведения необходимы в связи с принятием закона о повышении пенсионного возраста. Все изменения будут не ранее 2025 года.

Грядущее повышение пенсионного возраста не повлияло на явку в регионах во время выборов губернаторов, — утверждают в Левада-центре. Об этом говорят результаты последних опросов, — сказал «Эху Москвы» социолог организации Степан Гончаров. Гончаров добавил, что к идее пенсионного возраста отрицательно относятся от 85 до 88-ми процентов россиян.