В ближайшие годы в России будет обсуждаться изменение системы расчета пенсий
Это признала вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, нововведения необходимы в связи с принятием закона о повышении пенсионного возраста. Все изменения будут не ранее 2025 года.
Грядущее повышение пенсионного возраста не повлияло на явку в регионах во время выборов губернаторов, — утверждают в Левада-центре. Об этом говорят результаты последних опросов, — сказал «Эху Москвы» социолог организации Степан Гончаров. Гончаров добавил, что к идее пенсионного возраста отрицательно относятся от 85 до 88-ми процентов россиян.
Комментарии9
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kryimzdick 01 октября 2018 | 15:06
Сколько себя помню мутят с пенсиями
polikarpich 01 октября 2018 | 15:08
kryimzdick: А кем будет обсуждаться, интересно?
kryimzdick 01 октября 2018 | 15:38
polikarpich: Голикова с зарплатой миллион будет обсуждать с Силуановым с зарплатой 2 миллиона
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eduard53 01 октября 2018 | 15:16
Кремлядский пенс.геноцид форевер!
Видать, что-то ещё недограбили ...
tv_victim 01 октября 2018 | 15:19
Ближайшие годы! Годы, Карл! А вот паскудство с увеличением пенсионного возраста обсуждали пару недель! До выборов все били пяткой в грудь, что увеличение возраста выхода на пенсию не обсуждается.... Это что вообще?
ostapba 01 октября 2018 | 15:23
Уж если Путин что решил, то уроет пенсионеров поголовно.
Невзирая на мелкие нонешние шероховатости даже.
vasyakirin 01 октября 2018 | 15:50
ostapba: В РФ есть место, только Одному пенсионеру!
pikol 01 октября 2018 | 16:08
Чем чаще эти шулеры меняют правила ,тем меньше к ним доверия.