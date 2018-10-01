11 человек пострадали в результате ДТП на севере Москвы
11 человек пострадали в результате ДТП на севере Москвы, на улице Свободы столкнулись пять машин, в том числе, маршрутка. Что явилось причиной аварии, пока не уточняется. На место ДТП отправился санитарный вертолет.
Комментарии1
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yulya_tsikina12 01 октября 2018 | 15:10
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