Нобелевскую премию по медицине присудили за открытие новой методики иммунотерапии раковых заболеваний
Ее уже называют революционной.
«Нобелевская премия этого года является важной вехой в нашей в борьбе с раком», — подчеркивают организаторы премии. Исследования, которые независимо друг друга провели американец Джеймс Эллисон и японец Тасуку Хондзё, посвящены принципиально новому подходу к терапии онкологических заболеваний – он радикально отличается от применяемых сейчас радиотерапии и химеотерапии. В отличие от этих методик, которые работают по принципу уничтожения как раковых, так и здоровых клеток в организме, новый подход завязан на иммунитете. Раковые клетки обманывают защитную систему организма и не позволяют ей себя обнаружить. Однако новый класс препаратов, в основу которых легли разработки ученых, не дает блокировать иммунный ответ и организм сам начинает бороться с мутировавшими клетками. Как отмечается, пока у этих лекарств немало побочных эффектов, но в том, что будущее за этим подходом, сомнений нет.
Размер Нобелевской премии в этом году составит 9 миллионов крон — чуть более 1 миллиона долларов. Джеймс Эллисон и Тасуку Хондзё разделят ее между собой.
Комментарии4
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hangman19 01 октября 2018 | 15:20
Как же так, американец и японец, а где же технологический прорыв, о котором президент России говорит с десяток лет?
olegfst 01 октября 2018 | 15:30
hangman19: Эти все исследования начались после опубликования моей статьи:
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neitral_n 01 октября 2018 | 15:25
Не знаю, как японцы с американцами, а россияне в свете этого открытия будут жить долго и счастливо - назло врагам!!!! Лет до 55-ти!