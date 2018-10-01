Нобелевскую премию по медицине присудили за открытие новой методики иммунотерапии раковых заболеваний

Ее уже называют революционной.

«Нобелевская премия этого года является важной вехой в нашей в борьбе с раком», — подчеркивают организаторы премии. Исследования, которые независимо друг друга провели американец Джеймс Эллисон и японец Тасуку Хондзё, посвящены принципиально новому подходу к терапии онкологических заболеваний – он радикально отличается от применяемых сейчас радиотерапии и химеотерапии. В отличие от этих методик, которые работают по принципу уничтожения как раковых, так и здоровых клеток в организме, новый подход завязан на иммунитете. Раковые клетки обманывают защитную систему организма и не позволяют ей себя обнаружить. Однако новый класс препаратов, в основу которых легли разработки ученых, не дает блокировать иммунный ответ и организм сам начинает бороться с мутировавшими клетками. Как отмечается, пока у этих лекарств немало побочных эффектов, но в том, что будущее за этим подходом, сомнений нет.

Размер Нобелевской премии в этом году составит 9 миллионов крон — чуть более 1 миллиона долларов. Джеймс Эллисон и Тасуку Хондзё разделят ее между собой.