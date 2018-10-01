По данным Левада-центра, грядущее повышение пенсионного возраста не повлияло на явку в регионах во время выборов губернаторов. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» социолог Левада-центра Степан Гончаров.

Он добавил, что согласно результатам опроса, от 85 до 88-ми процентов россиян отрицательно относятся к повышению пенсионного возраста. Исследование проходило с 20 по 26 сентября.