Маршрутное такси столкнулось с четырьмя машинами в Москве,
Число пострадавших в аварии с маршрутным такси на северо западе Москвы выросло до девяти человек. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности
«Санитарный вертолет Московского авиационного центра вылетел на пересечение улиц Свободы и Планерной, где произошло серьезное ДТП с участием нескольких автомобилей, включая маршрутное такси. По предварительной информации, пострадали девять человек», — сказал собеседник агентства.
Экипаж санитарного вертолета эвакуировал с места аварии пострадавшую женщину в больницу, в полете ее сопровождает авиамедицинская бригада.
Как сообщили ТАСС в пресс-службе управления ГИБДД по Москве, у дом 99, корпус 1, на улице Свободы произошло столкновение четырех легковых автомобилей и маршрутного такси. Ранее сообщалось о четырех пострадавших. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, обстоятельства и причины аварии устанавливаются.
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