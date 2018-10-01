Игорь Акинфеев завершил карьеру в сборной России по футболу

Голкипер московского ЦСКА сказал, что принял такое решение из-за возраста – ему 32 года и отметил, что сознательно уходит на пике своей карьеры.

Акинфеев отметил, что для него было огромной честью выводить сборную Россию на домашнем Чемпионате мира в качестве капитана.