Игорь Акинфеев завершил карьеру в сборной России по футболу
Голкипер московского ЦСКА сказал, что принял такое решение из-за возраста – ему 32 года и отметил, что сознательно уходит на пике своей карьеры.
Акинфеев отметил, что для него было огромной честью выводить сборную Россию на домашнем Чемпионате мира в качестве капитана.
Комментарии2
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vinnidi 01 октября 2018 | 14:44
Игорюше лавры валуева не дают покоя- понял, что быть депутатом госДурки намного выгоднее и легче чем мячи отбивать!!!