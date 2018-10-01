Нобелевская премия по медицине присуждена в этом году за новые методы лечения рака
Американец Джеймс Эллисон и японец Тасуко Хондзё помогли понять, как раковые клетки уклоняются от иммунной системы. Церемония награждения лауреатов по традиции состоится в Стокгольме 10 декабря.
Комментарии2
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yulya_tsikina12 01 октября 2018 | 14:35
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aleks50 Алексей Клубников 01 октября 2018 | 14:42
Нет чтобы сломя голову мчаться к истокам: в пещеры, кресту и кадилу. Как поступает богом избранная вставшая с колен, они бездуховные нечестивцы наукой занимаются, о людях думают.