В МИД России вызвали посла Южной Кореи

Это связано с задержанием российского судна в Пусане. Москва требует от Сеула немедленно снять запрет на его выход в море. Судовладелец ранее говорил, что судно задержано из-за введенных в отношении приморской компании Гудзон" экономических санкций со стороны США. При этом подчеркивалось, что судно никогда не было в Северной Корее. При этом убытки компании в связи с инцидентом насчитывают миллионы долларов.