В России остался последний олигарх, — утверждает совладелец USM Holdings Алишер Усманов
При этом имя этого человека предприниматель не назвал. Алишер Усманов добавил, что основным критерием определения олигарха является получение своего состояния от власти.
Комментарии6
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yulya_tsikina12 01 октября 2018 | 14:35
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gordy 01 октября 2018 | 15:00
Остальные - у него на подхвате?
tv_victim 01 октября 2018 | 14:43
Думаю, что этот олигарх от слова олигофрения..... Иначе бы страна жила совсем иначе.....
idshoohov 01 октября 2018 | 14:47
В России не олигархи, а "кошельки" Путина. Олигарх - это человек, от которого зависит власть. В России все зависят от Путина.
alexsan_der 01 октября 2018 | 14:52
Путин?
sadness 01 октября 2018 | 15:04
Да, да...
И его фамилия на "п".