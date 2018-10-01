Российские миллиардеры с начала года заработали 18 с половиной миллиардов долларов
Первое место среди них по-прежнему занимает глава Новатэка Леонид Михельсон. На втором – Владимир Лисин, а на третьем – Алексей Мордашов. Это данные агентства Bloomberg.
Комментарии12
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danko1 01 октября 2018 | 14:34
Слово "заработали" к нашим миллиардерам не подходит.
Но интересно, сколько они "заработанного" из России вывели?
pro_hanov 01 октября 2018 | 14:46
danko1: Миллиардеры-сырьевики потирают руки: нефть по 80 долларов за бочку при курсе деревянного за 60 за доллар. У них в заработок в долларах, а траты - в рублях. Недаром они молятся на Нацлидера. Ещё замутит тот какую-нибудь пакость - глядишь нефть ещё вырастет из-за геополитических проблем, а рубль - упадёт.
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vasya_von_smetankin 01 октября 2018 | 14:38
Главное - не отвлекаться от Гордости за отечественных Миллиардеров на разные пустяки, вроде пенсионного возраста, повышения цен, медицины, выборов, отношения к себе со стороны разных-там-начальников и прочие несущественные вещи .
tv_victim 01 октября 2018 | 14:40
Примерно столько же (в рублях это триллион двести ярдов) заработали ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ РАБОТНИКИ РОССИИ! А то и меньше.... Россия - воистину социальное государство! В ПОЛНОМ СООТВЕТСТВИИ С ОСНОВНЫМ ЗАКОНОМ РФ! С КОНСТИТУЦИЕЙ!
olenenok_zed 01 октября 2018 | 14:48
tv_victim: 10 миллиардеров зарабатывают столько же. сколько вся страна )
tv_victim 01 октября 2018 | 14:54
olenenok_zed: Еще умиляет постоянная готовность страны всеми силами помогать этим "олигархам" за счет всего остального населения страны....
lion64__2 01 октября 2018 | 14:49
солнцеликий это ельцин сегодня, а едросня это те же самые радикал-дерьмократы, только под иной вывеской.
eduard53 01 октября 2018 | 14:50
Ну хоть у миллиардеров всё путём. Всёж, какая-то отрада нищим пенсионерам ...
kryimzdick 01 октября 2018 | 14:50
Все на благо Родины трудятся
sparky 01 октября 2018 | 15:32
kryimzdick: В поте задниц и промежностей.
compare 01 октября 2018 | 15:45
живы ли они,"заработав"(!!) такие суммы? редкий человек может выдержать такую "бешеную работу"!