Система расчета пенсий россиян будет модернизирована с 2025 года
Это признала вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, это связано с законом о повышении пенсионного возраста. Голикова подчеркнула, что ближайшие годы будут потрачены на обсуждение того, что делать дальше.
Социальный блок правительства пока не видел предложений по индивидуальному пенсионному капиталу, — о чем пишет сегодня газета РБК.
Комментарии5
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aleks50 Алексей Клубников 01 октября 2018 | 14:33
Ждёмс модернизированного грабежа населения.
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kryimzdick 01 октября 2018 | 14:49
Опять двадцать пять
lara17 01 октября 2018 | 14:55
"ближайшие годы будут потрачены на обсуждение того, что делать дальше". Это очень по -кремлевски: сначала натворят дел, потом 7 лет будут думать, что с этим делать.
orein51 01 октября 2018 | 16:01
а чо не с 2042-го?.. столько лет на науку о пенсиях... во повезло научн. пенсиоведам... докторам пенснаук..