Система расчета пенсий россиян будет модернизирована с  2025 года

Это признала вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, это связано с законом о повышении пенсионного возраста. Голикова подчеркнула, что ближайшие годы будут потрачены на обсуждение того, что делать дальше.

Социальный блок правительства пока не видел предложений по индивидуальному пенсионному капиталу, — о чем пишет сегодня газета РБК.