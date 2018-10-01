Предложение Минпромторгу о продаже пива ночью – способ оплатить проблемы Дерипаски за счет здоровья населения

Поступившее Минпромторгу предложение о продаже пива в алюминиевой таре в ночное время – это способ оплатить финансовые проблемы олигарха Олега Дерипаски за счет здоровья населения. Такое мнение выразил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заведующий лабораторий анализа институтов и финансовых рынков РАНХиГС Александр Абрамов.

Экономист добавил, что государству не следует вмешиваться в товарные отношения.

«Рынок различных продуктов тары и упаковки – это конкурентный рынок и вмешательство государства может привести к непредсказуемым экономическим последствиям.

Ранее появилась информация о том, что Минпромторгу поступило предложение от экспертов торговой отрасли разрешить продажу пива в алюминиевых банках ночью.