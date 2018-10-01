Предложение Минпромторгу о продаже пива ночью – способ оплатить проблемы Дерипаски за счет здоровья населения
Поступившее Минпромторгу предложение о продаже пива в алюминиевой таре в ночное время – это способ оплатить финансовые проблемы олигарха Олега Дерипаски за счет здоровья населения. Такое мнение выразил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заведующий лабораторий анализа институтов и финансовых рынков РАНХиГС Александр Абрамов.
Экономист добавил, что государству не следует вмешиваться в товарные отношения.
«Рынок различных продуктов тары и упаковки – это конкурентный рынок и вмешательство государства может привести к непредсказуемым экономическим последствиям.
Ранее появилась информация о том, что Минпромторгу поступило предложение от экспертов торговой отрасли разрешить продажу пива в алюминиевых банках ночью.
Комментарии5
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timbuktu 01 октября 2018 | 14:30
раз мужики перестали нуждаться в пенсиях в 60 лет,то вполне резонно,что им можно снова пить пиво из любой тары,в любом количестве и в любое время суток : российская империя нуждается в финансировании ))
polikarpich 01 октября 2018 | 14:55
timbuktu: Непонятно, а как продажа пива ночью пошатнёт здоровье россиян? А равно и водки?
Ну, если я чего решил — я выпью-то обязательно,
Но к этим шуткам отношусь очень отрицательно!(с)
Лучше бы производили и продавали нормальную продукцию в любое время суток.
А не эти смертоносные напитки под названием "пиво", "вино" и "водка", которые сейчас в магазинах. И к тому же далеко не дешёвые.
abuvgrobu 01 октября 2018 | 14:31
"Продажи пива в алюминиевых банках ночью" - тот неловкий момент, когда ты президент сверхдержавы, а алюминий, "крылатый металл", у тебя можно потратить только на банки из-под пива) Тут должен быть комментарий "эксперта" о том, в каком "ужасе" находятся американцы
orein51 01 октября 2018 | 16:05
а продажа хлеба ночью - кому? не дермбаске?