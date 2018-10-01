Россиян собираются подключать к системе накопления пенсии без их согласия

Такой механизм выбрали Минфин и Банк России. Реформа, предусматривающая подключение к новой системе индивидуального пенсионного капитала, будет базироваться на норме закона, признающей молчание выражением воли, — пишет со ссылкой на источники издание РБК.

Предполагается, что это будет новый сбор, который добавится к уже имеющимся, — пояснил в интервью «Эху Москвы» директор Института стратегического анализа компании «Финансовые и бухгалтерские консультанты» Игорь Николаев.

В процессе обсуждения рассматривались разные варианты. Окончательного решения пока нет, — сказал в интервью Эху директор Научно-исследовательского института Минфина Владимир Назаров. По мнению Назарова, эта система может помочь людям сформировать свои собственные накопления. Он добавил, что эффективность меры будет зависеть от последующих решений пенсионных фондов и, возможно, банков.

На сегодняшний день многие и без того плохо разбираются в том, как устроена пенсионная система. Это показал опрос, который в центре Москвы провел наш корреспондент Алексей Нарышкин.

Словосочетание «пенсионная реформа» пешеходам на Арбате знакомо. У некоторых даже вызывает улыбку. Однако предметно говорить о самой пенсионной системе и, например, размере ежемесячных отчислений почти никто не готов. Алексею 21 год, он – мелкий предприниматель, занимается онлайн-продажами, но работает пока нелегально.

Студентка журфака Настя пробовала посчитать свою будущую пенсию в интернете. Ее подруга Оксана расстраивается, когда думает о положенных ей выплатах в преклонном возрасте.

Грузчик Евгений не знает, какая часть зарплаты уходит на пенсии. Юрист Игорь оказался единственным собеседником, который знает как формируется его пенсию. Он сожалеет, что россиян эти вопросы не волнуют. Несколько собеседников признались, что не надеются получать пенсию, поэтому рассчитывают только на себя.

Между тем, вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что законопроект о новой накопительной пенсионной системе пока не поступал в социальный блок правительства. Вместе с тем она сказала, что формула расчета пенсии в России должна быть модернизирована с 2025 года.