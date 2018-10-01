Россиян собираются подключать к системе накопления пенсии без их согласия
Такой механизм выбрали Минфин и Банк России. Реформа, предусматривающая подключение к новой системе индивидуального пенсионного капитала, будет базироваться на норме закона, признающей молчание выражением воли, — пишет со ссылкой на источники издание РБК.
Предполагается, что это будет новый сбор, который добавится к уже имеющимся, — пояснил в интервью «Эху Москвы» директор Института стратегического анализа компании «Финансовые и бухгалтерские консультанты» Игорь Николаев.
В процессе обсуждения рассматривались разные варианты. Окончательного решения пока нет, — сказал в интервью Эху директор Научно-исследовательского института Минфина Владимир Назаров. По мнению Назарова, эта система может помочь людям сформировать свои собственные накопления. Он добавил, что эффективность меры будет зависеть от последующих решений пенсионных фондов и, возможно, банков.
На сегодняшний день многие и без того плохо разбираются в том, как устроена пенсионная система. Это показал опрос, который в центре Москвы провел наш корреспондент Алексей Нарышкин.
Словосочетание «пенсионная реформа» пешеходам на Арбате знакомо. У некоторых даже вызывает улыбку. Однако предметно говорить о самой пенсионной системе и, например, размере ежемесячных отчислений почти никто не готов. Алексею 21 год, он – мелкий предприниматель, занимается онлайн-продажами, но работает пока нелегально.
Студентка журфака Настя пробовала посчитать свою будущую пенсию в интернете. Ее подруга Оксана расстраивается, когда думает о положенных ей выплатах в преклонном возрасте.
Грузчик Евгений не знает, какая часть зарплаты уходит на пенсии. Юрист Игорь оказался единственным собеседником, который знает как формируется его пенсию. Он сожалеет, что россиян эти вопросы не волнуют. Несколько собеседников признались, что не надеются получать пенсию, поэтому рассчитывают только на себя.
Между тем, вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что законопроект о новой накопительной пенсионной системе пока не поступал в социальный блок правительства. Вместе с тем она сказала, что формула расчета пенсии в России должна быть модернизирована с 2025 года.
Комментарии8
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tag188 01 октября 2018 | 14:07
Правильно, каждый гражданин должен ощущать в своих карманах заботливую руку государства :))
danko1 01 октября 2018 | 14:08
tag188: Воры никогда не спрашивают согласия у тех, кого грабят.
galina6837 01 октября 2018 | 14:12
danko1:
вежливость - лучшее оружие вора...))
Потом вежливо наложат мораторий
yulya_tsikina11 01 октября 2018 | 14:07
❤️❤️❤️
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stebinmaku 01 октября 2018 | 14:12
А горячие пенсионерочки на этом сайте имеются?
galina6837 01 октября 2018 | 14:08
То есть, будут вычитать 22% из зарплаты на распределительную пенсию, и еще дополнительно сбор на накопительную часть
aleks50 Алексей Клубников 01 октября 2018 | 14:08
В 2025 году видимо ожидается модернизированное ограбление населения.
sokal123 01 октября 2018 | 14:10
aleks50: Да просто ,пенсии ликвидируют а пахан пойдет на шестой срок . Пускай дети стариков кормят .