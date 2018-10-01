В Кремле пока не подтверждают информацию о планах обмена Сенцова на трех россиян, которые содержатся под стражей в США

В Кремле пока не подтверждают информацию о планах обмена украинского режиссера Олега Сенцова на трех россиян, которые содержатся под стражей в США. Сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что не знает, откуда взялись эти сведения.

О том, что Москва готова на такой обмен, «Эху Москвы» рассказал специальный корреспондент Новой газеты Павел Каныгин.

По словам Каныгина, Соединенные Штаты могут согласиться на этот обмен из соображений гуманизма, однако, возможно, Дональд Трамп не захочет делать своеобразный реверанс в сторону Москвы.