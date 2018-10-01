В Кремле пока не подтверждают информацию о планах обмена Сенцова на трех россиян, которые содержатся под стражей в США
В Кремле пока не подтверждают информацию о планах обмена украинского режиссера Олега Сенцова на трех россиян, которые содержатся под стражей в США. Сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что не знает, откуда взялись эти сведения.
О том, что Москва готова на такой обмен, «Эху Москвы» рассказал специальный корреспондент Новой газеты Павел Каныгин.
По словам Каныгина, Соединенные Штаты могут согласиться на этот обмен из соображений гуманизма, однако, возможно, Дональд Трамп не захочет делать своеобразный реверанс в сторону Москвы.
Комментарии6
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zolingen 01 октября 2018 | 13:36
В Кремле пока не подтверждают информацию о планах обмена Сенцова на трех россиян, которые содержатся под стражей в США
Не понятно какая связь между Сенцовым и этими уголовниками? ТЕм более в США. Похоже на спекуляцию. Очередную
starushko_ 01 октября 2018 | 13:50
А чего только на трёх? Надо всех террористов выпустить!
Пусть открывают ворота в своей Гуантаноме.
yulya_tsikina11 01 октября 2018 | 14:03
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fig_vvam 01 октября 2018 | 14:00
zolingen: Сделали вброс, чтобы проверить реакцию США. Получили отлуп и теперь делают удивленные глаза.
pyco_mypucmo 01 октября 2018 | 13:42
Пургомёт никогда ничего не знает. Вошьдь великий, а секретарём у него фуфло. Даже стыдно за великую Россию.
abuvgrobu 01 октября 2018 | 14:00
Вроде бы в одном ряду Кремль, Трамп и Каныгин.. Смеху подобно..