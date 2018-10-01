В Минпромторге подтверждают, что к ним поступило предложение разрешить продажу пива в алюминиевых банках ночью

Как заявил агентству РИА Новости пресс-секретарь ведомства, это инициатива экспертов торговой отрасли. Однако законопроект пока не разработан и даже не обсуждается.

Ранее «Коммерсантъ» написал, что Минпромторг предлагает разрешить продажу пива в алюминиевых банках ночью, а также отменить запрет на торговлю такой продукцией в киосках и ларьках ради поддержки производителей алюминиевой продукции, попавших под санкции.