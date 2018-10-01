В Минпромторге подтверждают, что к ним поступило предложение разрешить продажу пива в алюминиевых банках ночью
Как заявил агентству РИА Новости пресс-секретарь ведомства, это инициатива экспертов торговой отрасли. Однако законопроект пока не разработан и даже не обсуждается.
Ранее «Коммерсантъ» написал, что Минпромторг предлагает разрешить продажу пива в алюминиевых банках ночью, а также отменить запрет на торговлю такой продукцией в киосках и ларьках ради поддержки производителей алюминиевой продукции, попавших под санкции.
Комментарии11
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gvs 01 октября 2018 | 13:41
Предлагаю расширить инициативу: продавать все продукты (водку, хлеб, колбасу) ТОЛЬКО в алюминиевых банках ))))
timwlad92 01 октября 2018 | 13:50
: Ну так gvs,есть тетрапак ,там тоже люминий.
А тетрапак все напитки и супы продаются.
Давно замечено,что люминий как фолка или напыление везде в упаковках присутсвует.
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polikarpich 01 октября 2018 | 13:57
gvs: Самое лучшее - отменить все идиотские запреты и продавать всё круглосуточно и везде, как и раньше. В чём хотят, хоть в алюминеевых, хоть в титановых банках и бутылках.
timwlad92 01 октября 2018 | 13:46
Ну так и наценка как на продаже пива в ресторане работающие с вечению смену если это ларьки .
В груглосуточных торговых сетях все цены по оплатам в ночную смену уже в цене на тораы что на полках.
Везде так,заправки,ларьки это с ресторанными наценками на товары.
tv_victim 01 октября 2018 | 13:49
"Предложение было придавлено большой сумкой с какими-то зелеными, ничем не обеспеченными бумажками, красиво расфасованными в тугие пачки, так что отказать неудобно", объяснил ситуацию источник в министерстве....
fig_vvam 01 октября 2018 | 13:56
tv_victim: Это правильное предложение.
Ведь чем опасно пиво в бутылках?
Пиво выпьют, а пустой бутылкой по голове, или "розочку" сделают и вообще в горло воткнут.
А алюминиевая банка безопасна.
alexisgross_082018 01 октября 2018 | 14:11
fig_vvam: Еще из банки можно сделать народный инструметн ваняток - одна палка-три струна. я хозяин вся страна. Старый пердун timwlad92 в свое время пытался его в полковом оркестре освоить - не дано, только треугольник и ржавый гвоздь. Не приняли в консерваторию - теперь во всем винит евреев.
eduard53 01 октября 2018 | 13:55
Чего только не разрешишь ради подмоги страдающим от гнусных пиндосанкций
нашим народным любимцам - ротенбергам-дерипаскам-усмановым-тимченкам ... и т.п.
alexisgross_082018 01 октября 2018 | 14:04
Настоящее пиво может быть только бочковое, далее идет бутылочное. В банках как принято у ваняток - пивообразный продукт или пивосодержащаяся моча. В Расеюшке найдется от силы пять производителей напитка отдаленно напоминающего пиво и парочка, производящая действительно достойный продукт.
И да - нормальное пиво в тару по 0.5 не разливают ;))
polikarpich 01 октября 2018 | 14:11
alexisgross_082018:
Ну как же? А то самое старое доброе "Жигулёвское"?
И в Риге я потреблял тоже очень достойный продукт именно в бутылках по 0,5.
Здесь и сейчас такого и не найти, хотя в 90-е всё это было. Наш местный пивзавод производил очень хорошее пиво нескольких сортов, за ним даже с югов приезжали.
А сейчас я предпочту купить что-нибудь в банке и не наше.