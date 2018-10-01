Система расчета пенсий россиян будет модернизирована с 2025 года
Это признала вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, это связано с законом о повышении пенсионного возраста. Голикова подчеркнула, что ближайшие годы будут потрачены на обсуждение того, что делать дальше.
Социальный блок правительства пока не видел предложений по индивидуальному пенсионному капиталу, — о чем пишет сегодня газета РБК.
Комментарии15
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anemon 01 октября 2018 | 13:33
Чувствую, и тысячи-то обещанной не дождемся...
sokal123 01 октября 2018 | 13:37
anemon: В 2025 году пахан пойдет на шестой срок и модернизирует пенсии -отменит их совсем, пущай дети стариков кормят .
danko1 01 октября 2018 | 13:44
sokal123: Обещают традиционно то, за что им отвечать не придется.
А сейчас реформу проводят вообще без обсуждения и без всяких на то оснований.
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sarov 01 октября 2018 | 14:06
sokal123: Умные люди СНАЧАЛА думают, что будет дальше, а ПОТОМ принимают решения.
democ 01 октября 2018 | 13:52
anemon: Это просто тысячной перед носом "помахали". Раньше была морковка, теперь купюра на верёвочке. Ждите дальше.
tv_victim 01 октября 2018 | 13:35
Это как раз ко времени полного перевода на новый пенсионный возраст. Похоже, никаких пенЗий скоро не будет.
ivanov356 01 октября 2018 | 13:36
Понятно. Голикова прибыла из будущего.
democ 01 октября 2018 | 13:49
"... что делать дальше"
Значит всё что делается, всё делается от "балды". Цель пока только одна, наполнять "закрома" Родины, то есть карманы чиновников и олигархов.
yuriyp 01 октября 2018 | 13:50
//...ближайшие годы будут потрачены для обсуждения того, что делать дальше//
А также для обсуждения, что они сделали сейчас...
tv_victim 01 октября 2018 | 13:54
yuriyp: "То, что сделано сейчас" подлежит не обсуждению, а тщательному расследованию по статье "преступление против народа России".....
abuvgrobu 01 октября 2018 | 13:57
Ну никак им эти деньги поркоя не дают. раз обворовали, два обворовали, три.. И снова планирую, как половчее ещё обворовать. Падлы ненажорные..,
paron 01 октября 2018 | 13:58
Или ишак сдохнет или падишах.Так говорит восточная мудрость.
timber_head 01 октября 2018 | 14:03
Не далеко ли заглянула? К тому моменту "или ишак сдохнет, или шах помрет". С такой политикой большой вопрос будет ли вообще у России бюджет к тому времени и вообще будет ли Россия.
ts 01 октября 2018 | 14:11
Пенсионный возраст подняли, а теперь будут думать, что делать дальше. Хотели как лучше, а вышло -- как всегда... Сначала надо было думать о последствиях, а не потом... Господи, кто нами руководит?!