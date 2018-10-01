Нобелевская премия по медицине присуждена в этом году за новые методы лечения рака
Американец Джеймс Эллисон и японец Тасуко Хондзё помогли понять, как раковые клетки уклоняются от иммунной системы. Церемония награждения лауреатов по традиции состоится в Стокгольме 10 декабря.
Комментарии9
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tv_victim 01 октября 2018 | 13:37
«Параллельно большому миру, в котором живут большие люди и большие вещи, существует маленький мир с маленькими людьми и маленькими вещами. В большом мире изобретен дизель-мотор, написаны "Мертвые души", построена Волховская гидростанция, совершен перелет вокруг света. В маленьком мире изобретен кричащий пузырь "Уйди-уйди", написана песенка "Кирпичики" и построены брюки фасона "Полпред". В большом мире людьми двигает стремление облагодетельствовать человечество. Маленький мир далек от таких высоких материй. У его обитателей стремление одно - как-нибудь прожить, не испытывая чувства голода.»
«Золотой теленок» И. Ильф и Е. Петров.
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pepetz 01 октября 2018 | 13:39
А что ж наши-то? Неужто глупее. Или по рукам бьют?
tv_victim 01 октября 2018 | 13:46
pepetz: У нас есть Скольково. Там постоянно проводятся какие-то симпозиумы, семинары и прочие тусовки, благодаря которым жулье всех мастей тырит деньги. Вот и Пономарев не даст соврать... Еще есть окадемия наух, в которой у каждого академега есть сынишка-членкорр, которым действующие жуликоватые шарлатаны оставят в наследство бизнес по вытягиванию денег из бюджета.... Этот бизнес почему-то называется "российской наукой".... Еще есть бизнес по штампованию диссертация "нужным людям".... В этой стройной системе нет места для Нобелевских лауреатов....
ivfn 01 октября 2018 | 13:47
pepetz:
Вообще то была инициативная группа,по выдвижению на Нобелевскую премию в области биологии ,Алексея Навального за открытие способа доить хомячков
vpoiskahdna 01 октября 2018 | 14:08
ivfn: Инициатива заглохла, так как если Навальный получит нобелевскую премию, его придется показать по телевизору и назвать по имени, а это недопустимо.
raffal 01 октября 2018 | 14:10
ivfn:
Этой репликой в теме присуждения Нобелевской премии по МЕДИЦИНЕ, причём в области знаний, так необходимой людям, Вы показали, что просто мерзавец. Причём тут Навальный и его разоблачение вопиющей коррупции? Причём тут граждане России, которые считают, что путь развития России пагубный для неё, на которых навесили идиотский, глумливый ярлык "хомячки"?
Это МЕДИЦИНА, ЗДРАВОХРАНЕНИЕ, явно не приоритетная тема для путинской России, свихнувшейся на милитаризме, постимпериализме, ксенофобии и мифах о каком-то "величии".
aleks50 Алексей Клубников 01 октября 2018 | 13:50
Хренью занимаются. Им бы с России матушки пример брать по постройке церквей в каждом дворе и молебных комнат при каждом туалете.
trans 01 октября 2018 | 13:58
Вот если была бы такая премию в области коррупции, то тогда бы путинская братия пачками эту премию получали. А наука в России мало кому интересна.
Наши талантливые ученые и специалисты уезжают на Запад т.к. в России они нафиг никому не нужны, также как и толковая молодежь. У нас процветают только "путинские эффективные менеджеры", которые весьма эффективно жируют возле природных ресурсов и бюджетных денег.