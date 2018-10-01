Подключение россиян к накопительной системе ИПК будет равнозначно введению дополнительного налога на доходы граждан

Автоматическое подключение россиян к новой накопительной системе индивидуального пенсионного капитала (ИПК) будет равнозначно введению дополнительного налога на доходы граждан. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» экономист Игорь Николаев.

«В состав тех 22%, которые платит сейчас работодатель от фонда оплаты труда это не входит. Фактически, это еще один налог на доходы граждан», — сказал И.Николаев.

Как считает эксперт, смысл новшества в том, чтобы сделать подключение граждан к новой накопительной системе обязательным, ставя перед человеком такие условия (к примеру, увеличение подоходного налога в случае отказа), что он не решится написать заявление об отказе от участия в отчислении накоплений.

И.Николаев отметил, что такой механизм действует в развитых странах и реализация этого опыта в условиях России была бы приемлема в случае, если бы это был «не дополнительный взнос, или налог», а он входил бы в состав 22%, которые платит работодатель.

Экономист считает, что подобную инициативу «категорически нельзя реализовывать на фоне решений о повышении пенсионного возраста»

«Так как велико неприятие к любым новшествам пенсионной системы, то 90% категорически против повышения пенсионного возраста сделают так, чтобы не участвовать в этой пенсионной системе», — заключил он.

Ранее стало известно, что россиян могут подключить к новой накопительной системе индивидуального пенсионного капитала (ИПК) без их согласия.