Подключение россиян к накопительной системе ИПК будет равнозначно введению дополнительного налога на доходы граждан
Автоматическое подключение россиян к новой накопительной системе индивидуального пенсионного капитала (ИПК) будет равнозначно введению дополнительного налога на доходы граждан. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» экономист Игорь Николаев.
«В состав тех 22%, которые платит сейчас работодатель от фонда оплаты труда это не входит. Фактически, это еще один налог на доходы граждан», — сказал И.Николаев.
Как считает эксперт, смысл новшества в том, чтобы сделать подключение граждан к новой накопительной системе обязательным, ставя перед человеком такие условия (к примеру, увеличение подоходного налога в случае отказа), что он не решится написать заявление об отказе от участия в отчислении накоплений.
И.Николаев отметил, что такой механизм действует в развитых странах и реализация этого опыта в условиях России была бы приемлема в случае, если бы это был «не дополнительный взнос, или налог», а он входил бы в состав 22%, которые платит работодатель.
Экономист считает, что подобную инициативу «категорически нельзя реализовывать на фоне решений о повышении пенсионного возраста»
«Так как велико неприятие к любым новшествам пенсионной системы, то 90% категорически против повышения пенсионного возраста сделают так, чтобы не участвовать в этой пенсионной системе», — заключил он.
Ранее стало известно, что россиян могут подключить к новой накопительной системе индивидуального пенсионного капитала (ИПК) без их согласия.
Комментарии3
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aleks50 Алексей Клубников 01 октября 2018 | 13:46
Вот счастья то привалило дорогим россиянам от Вовы виолончельного.
polikarpich 01 октября 2018 | 13:50
aleks50: Правильно, это оно и есть. Дополнительный налог, и далеко не последний.
Кремлёвские ребята ещё что-нибудь придумают. В плане отъёма денюшек у населения они просто фонтанируют блестящими идеями.
yulya_tsikina11 01 октября 2018 | 14:05
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