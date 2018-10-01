РусАл не имеет отношения к инициативе Минпромторга, связанной с продажей пива по ночам
Об этом РБК сообщил представитель компании. Ранее газета Коммерсант рассказала, что министерство разработало законопроект с целью поддержать производителей алюминия, пропавших под санкции.
По данным издания, министерство предлагает увеличить продажу алкоголя в алюминиевой таре и для этого хочет разрешить продавать пиво, сидр и медовуху в банках по ночам.
Подобные поправки никогда не будут введены, — такое мнение в интервью «Эху Москвы» высказал глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз. По словам эксперта, за последние 10 лет люди привыкли к ночным запретам и покупают нужную продукцию заранее.
Комментарии3
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yulya_tsikina11 01 октября 2018 | 13:10
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polikarpich 01 октября 2018 | 13:29
yulya_tsikina11: Заюлили, шакалы позорные!
Всё позапретили, огребли кучу санкций, а теперь пытаются выползти из грязной дырки о четырёх буквах на цивилизованный свет Божий.
dmitry35 01 октября 2018 | 13:26
Масштабно надо думать Минпромторгу и поддержать не только алюминьщиков, но и вообще металлургов. Предложить выпускать пиво не только в алюминиевых. но и в стальных и чугунных банках. Потребитель будет только за.