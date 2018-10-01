РусАл не имеет отношения к  инициативе Минпромторга, связанной с  продажей пива по ночам

Об этом РБК сообщил представитель компании. Ранее газета Коммерсант рассказала, что министерство разработало законопроект с целью поддержать производителей алюминия, пропавших под санкции.

По данным издания, министерство предлагает увеличить продажу алкоголя в алюминиевой таре и для этого хочет разрешить продавать пиво, сидр и медовуху в банках по ночам.

Подобные поправки никогда не будут введены, — такое мнение в интервью «Эху Москвы» высказал глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз. По словам эксперта, за последние 10 лет люди привыкли к ночным запретам и покупают нужную продукцию заранее.