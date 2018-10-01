Официальный представитель ведомства Александр Куренной считает неправильным, что серию дел за публикацию в интернете называют делами о лайках и репостах. При этом он добавил, что за репосты уголовные дела есть, потому что в этом случае речь идет о размещении информации, а не о ее одобрении, — сообщает агентство ТАСС.