Ни одного уголовного дела не возбуждено в России за лайки в соцсетях, — утверждают в Генпрокуратуре
Официальный представитель ведомства Александр Куренной считает неправильным, что серию дел за публикацию в интернете называют делами о лайках и репостах. При этом он добавил, что за репосты уголовные дела есть, потому что в этом случае речь идет о размещении информации, а не о ее одобрении, — сообщает агентство ТАСС.
Комментарии2
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yulya_tsikina11 01 октября 2018 | 13:10
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rihard 01 октября 2018 | 13:12
Конечно! Там же сплошь оскорбления чувств тех и этих ранимых душ!