В Москве задержали полицейских, ранивших из травматического оружия человека

Это подтвердили в столичном Управлении МВД. Там уточнили, что задержаны лейтенант и старший сержант и сказали, что если полицейские действительно виновны, они будут уволены и понесут предусмотренное законом наказание.

По данным газеты Московский комсомолец, вчера поздно вечером в Даниловском районе Москвы полицейские стреляли по прохожему, который сделал им замечание. Пострадавший в больнице.