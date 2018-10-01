В Москве задержали полицейских, ранивших из травматического оружия человека
Это подтвердили в столичном Управлении МВД. Там уточнили, что задержаны лейтенант и старший сержант и сказали, что если полицейские действительно виновны, они будут уволены и понесут предусмотренное законом наказание.
По данным газеты Московский комсомолец, вчера поздно вечером в Даниловском районе Москвы полицейские стреляли по прохожему, который сделал им замечание. Пострадавший в больнице.
Комментарии7
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mikhail_spb_ 01 октября 2018 | 13:09
Может, в качестве наказания присудить выстрелить по каждому из этих двоих мильтонов-дебилов столько же раз, сколько они выстрелили в прохожего?
yulya_tsikina11 01 октября 2018 | 13:11
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ajsenev 01 октября 2018 | 13:09
Опричники. И этим всё сказано.
ivfn 01 октября 2018 | 13:10
Прикольно. Двое стреляют в час ночи из пистолета ,а сознательный гражданин делает им замечание. Он что, даун недоразвитый. Нужно просто взять телефон и позвонить 02. или 112.
А если бы налет на инкассаторов был бы ,он тоже стал бы грабителей журить? МДА!!!!
motooppic 01 октября 2018 | 13:12
стопудняк нарик, а не прохожий!
vedahu 01 октября 2018 | 13:19
Прохожего теперь посадят...Додумался делать замечание касте неприкасаемых и вне закона...Эти ребята в фуражках опора кремля и защита от граждан..
yralez 01 октября 2018 | 14:06
Это была дуэль.....по золотовски.
Виновный гражданин будет наказан.....за оскорбление, причинение тяжкого вреда и за покушение на жизнь полицейских.