В Феодосии изъяли тираж газеты, в которой опубликовали статью предположительно о доме Дмитрия Киселева в Коктебеле
В Феодосии изъяли тираж газеты, в которой была опубликована статья предположительно о доме гендиректора МИА «Россия сегодня» Дмитрия Киселева в Коктебеле.
Материал об элитной недвижимости в Крыму, владельцем которой может быть Дмитрий Киселев, вышел как в печатной версии местной газеты «Город24», так и в электронной. На сайте статью заменили рекламным блоком спустя два часа после публикации, рассказал «Новой газете» ее автор Владимир Мазурин. А бумажный тираж редактора газеты Елену Войтову заставили выкупить за свой счет. При этом, кто именно надавил на руководство издания, журналист не уточнил, а с самой Войтовой связаться не удалось. Между тем, копия статьи под названием «Чародеи оползневого склона» уже оказалась в интернете. В материале автор рассказывает о том, что 2-3 года назад принимал участие в проекте за 200 миллионов рублей по реконструкции коттеджа в Коктебеле. При этом имя владельца в статье не называется, однако «Новая газета», которая беседовала с автором материала утверждает, что речь идет именно о Дмитрии Киселеве.
Напомним, что сам телеведущий рассказывал о строительстве дома в Коктебеле украинскому изданию «Факты» в 2006 году. Он говорил, что ради этого проекта ему «пришлось заложить дом в Москве и взять огромный кредит на десять лет».
Комментарии14
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kryimzdick 01 октября 2018 | 13:05
Это вам не свобода слова в Украине, тут климат иной
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pro_hanov 01 октября 2018 | 13:07
Тираж изъяли, а интернет не запретили ... пока. Нечего травмировать сознание холопов сценами жизни особ, приближенных к императору. Пусть смотрят шоу Малахова о том, как жена убила мужа сковородкой в коммунальной квартире. Это придаёт холопам уверенности, что ещё не так всё у них плохо.
dvdd 01 октября 2018 | 13:23
Как эту новость прокомментирует Горный? Это победа путина или поражение демократии?
tvitov66 01 октября 2018 | 13:39
dvdd: Это победа путина над демократией ... ну как победа СССР над Германией и Японией - и где нынче тот победивший СССР?
merelymy 01 октября 2018 | 13:42
А ведь отнимут недвижуху-то, ой люли-люли отнимут. Если конечно это самое.
kp6ic 01 октября 2018 | 13:26
а чего пропагандон стыдится? почему удалили?
polba 01 октября 2018 | 13:42
kp6ic: Да вроде не стыдится он. Показывал домик и рассказывал про него.
https://youtu.be/r0G93bwaQsk
Никаких 200 миллионов там и близко нет, максимум - двадцатка... да и то потому, что земля дорогая.
А вот почему удалили, вопрос действительно интересный. Может потому, что вовремя обнаружили фейк?
ivfn 01 октября 2018 | 13:56
polba:
Особняк Анны Курниковой выставлен на продажу в Майами
В доме восемь спален, а на территории есть открытый бассейн, спа-зона и причал, который может вместить тридцатиметровую яхту
Подробнее на РБК:
https://realty.rbc.ru/news/5b9640249a794705b801502c
В Майами на продажу выставлен особняк, который принадлежал российской теннисистке Анне Курниковой. Стоимость элитной недвижимости составляет $14,2 млн (969,4 млн руб.), пишет американское издание Forbe
КАКАВА!!! и хрен обсерешь и Лелику недоступна.
kindman_a 01 октября 2018 | 14:09
ivfn:
А что, Аня Курникова работает пропанандонихой на CNN, да?
pavelmistery 01 октября 2018 | 14:00
polba: Из-за фейков не изымают тираж
income 01 октября 2018 | 13:30
Он замок свой построил на песке...
kryimzdick 01 октября 2018 | 13:32
income: на писце
zemljanka 01 октября 2018 | 13:34
Щупальцы лилипутинской быдлоэлиты...