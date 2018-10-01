В Феодосии изъяли тираж газеты, в которой опубликовали статью предположительно о доме Дмитрия Киселева в Коктебеле

В Феодосии изъяли тираж газеты, в которой была опубликована статья предположительно о доме гендиректора МИА «Россия сегодня» Дмитрия Киселева в Коктебеле.

Материал об элитной недвижимости в Крыму, владельцем которой может быть Дмитрий Киселев, вышел как в печатной версии местной газеты «Город24», так и в электронной. На сайте статью заменили рекламным блоком спустя два часа после публикации, рассказал «Новой газете» ее автор Владимир Мазурин. А бумажный тираж редактора газеты Елену Войтову заставили выкупить за свой счет. При этом, кто именно надавил на руководство издания, журналист не уточнил, а с самой Войтовой связаться не удалось. Между тем, копия статьи под названием «Чародеи оползневого склона» уже оказалась в интернете. В материале автор рассказывает о том, что 2-3 года назад принимал участие в проекте за 200 миллионов рублей по реконструкции коттеджа в Коктебеле. При этом имя владельца в статье не называется, однако «Новая газета», которая беседовала с автором материала утверждает, что речь идет именно о Дмитрии Киселеве.

Напомним, что сам телеведущий рассказывал о строительстве дома в Коктебеле украинскому изданию «Факты» в 2006 году. Он говорил, что ради этого проекта ему «пришлось заложить дом в Москве и взять огромный кредит на десять лет».