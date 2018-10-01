Аркадий Бабченко обвинил российские спецслужбы в подготовке терактов на территории Украины

Журналист утверждает, что покушение на него было частью этого плана.

Аркадий Бабченко написал в своем блоге, что к подготовке терактов и убийств на Украине причастен Евгений Пригожин, которого связывают с наемниками ЧВК «Вагнера». Журналист располагает информацией о том, что российские спецслужбы готовили покушение на политэмигранта из России и теракты в Одессе, Херсоне и ряде других украинских городов. Как считает Бабченко, основная цель – дестабилизировать ситуацию на Украине. Журналист раскрыл и ряд обстоятельств подготовки покушения на него. В частности указал, что в «ориентировке» на убийство содержались его паспортные данные и жены, адреса прописки и фотографии дома. Более того, упоминались номера частей, где служил Бабченко, а также сведения о прекращении против него проверки правоохранительными органами. Как считает журналист, такую информацию могли дать в паспортном столе, в военкомате, в следственном комитете и потребовали ее предоставить именно российские спецслужбы.

В российских спецслужбах пока не прокомментировали обвинения со стороны Аркадия Бабченко.