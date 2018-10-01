Аркадий Бабченко обвинил российские спецслужбы в подготовке терактов на территории Украины
Журналист утверждает, что покушение на него было частью этого плана.
Аркадий Бабченко написал в своем блоге, что к подготовке терактов и убийств на Украине причастен Евгений Пригожин, которого связывают с наемниками ЧВК «Вагнера». Журналист располагает информацией о том, что российские спецслужбы готовили покушение на политэмигранта из России и теракты в Одессе, Херсоне и ряде других украинских городов. Как считает Бабченко, основная цель – дестабилизировать ситуацию на Украине. Журналист раскрыл и ряд обстоятельств подготовки покушения на него. В частности указал, что в «ориентировке» на убийство содержались его паспортные данные и жены, адреса прописки и фотографии дома. Более того, упоминались номера частей, где служил Бабченко, а также сведения о прекращении против него проверки правоохранительными органами. Как считает журналист, такую информацию могли дать в паспортном столе, в военкомате, в следственном комитете и потребовали ее предоставить именно российские спецслужбы.
В российских спецслужбах пока не прокомментировали обвинения со стороны Аркадия Бабченко.
Комментарии16
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tv_victim 01 октября 2018 | 13:04
Бабченко умер, но тело его живет! И исправно гадит в сети....
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fig_vvam 01 октября 2018 | 13:14
tv_victim: Истерика и мгновенная реакция портянок, которые мгновенно прибежали на эту новость, не случайно.
Возможно, и скорее всего, обвинения Бабченко не безосновательны и поэтому хозяева портянок так болезненно реагируют на них. Понятно, что портянки получив мощный пинок в зад летят сюда как на крыльях.
первая реакция уже через 3 минуты после опубликования новости.
dorin1987 01 октября 2018 | 13:19
fig_vvam: Это вообще отличный способ определить правду - прибегают ольгинские клоуны и начинают гадить, значит, новость имеет смысл и вес.
kapitonovih_36 01 октября 2018 | 13:45
dorin1987: да-да...а когда какластые клоуны и начинают гадить, значит новость не имеет смысла...
piterjanis 01 октября 2018 | 13:04
у Бапченко кукушка съехала
old_skull 01 октября 2018 | 13:06
Ну всё хана хохлам.
Сейчас их Порошенко начнёт взрывать, чтобы выборы отменить.
ukretotakoividskota 01 октября 2018 | 13:10
Даже его либеральные друзья не верят в версию покушения на этого клоуна. 40 лет, живет с протянутой рукой, ничего не умеет, ничего может.
motooppic 01 октября 2018 | 13:10
видно, у Бабченко мозгов полная тележки с прицепом, если на него ссылаются на Эхе. Очевидно, правдивейший чел, хотя и в дерьме по самую макушку!
mikhail_spb_ 01 октября 2018 | 13:12
К каким ещё преступлениям не причастен личный повар нацдилера?
И чем на самом деле заняты другие его лакеи?
kara 01 октября 2018 | 13:12
если в эту цепочку подставить фамилию-Скрипаль, то становиться сразу ясно,кто за что и зачем отравил Скрипаля. он эту схему с Бабченко и разрабатывал.
prof57 01 октября 2018 | 13:16
Офигеть. Но среди обвиняемых в покушении на него нет ни одного ГРУшника, а только агенты СБУ.
ostapba 01 октября 2018 | 13:47
prof57:так вывернули же с переворотом ГРУ...Вместе с проффессором наизнанку мехом даже..
dvdd 01 октября 2018 | 13:17
Аркаш, я тоже не очень люблю наши власти, но кто тебе теперь верить станет?
jblack2 01 октября 2018 | 13:34
Живой труп "б", однажды использован СБУ для поддержания истерической атмосферы в отношении России.
На этом на его честном имени можно было бы поставить точку. Человек просто умер для российского общества.
Но у СБУ, видимо ещё есть планы на него - использовать в качестве дальнейшего помойного слива информации.
Но нормальные люди стараются быстро обходить зловонные места...
parasuk_ 01 октября 2018 | 14:01
А еще бабченко сегодня заработал кличку "глиста" :)