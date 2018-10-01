Нобелевскую премию по медицине и физиологии присудили за исследования в области терапии рака
Награду получат профессоры Джеймс Эллисон и Тасуку Хондзё. С объявления обладателя премии в области медицины традиционно началась Нобелевская неделя.
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Награду получат профессоры Джеймс Эллисон и Тасуку Хондзё. С объявления обладателя премии в области медицины традиционно началась Нобелевская неделя.
Комментарии8
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sagen 01 октября 2018 | 13:20
А кто из них еврей? Тасуку Хондзё?
sinoptik2016 01 октября 2018 | 13:23
sagen: еврею поклоняются все православные России
kapitonovih_36 01 октября 2018 | 13:32
sinoptik2016: ага...только тот "еврей" не считал себя евреем...он на иудейство член большой положил...
polikarpich 01 октября 2018 | 13:36
kapitonovih_36:
17 Не думайте, что Я пришел нарушить закон или пророков: не нарушить пришел Я, но исполнить.
18 Ибо истинно говорю вам: доколе не прейдет небо и земля, ни одна иота или ни одна черта не прейдет из закона, пока не исполнится все.
(Матф.5:17,18)
polikarpich 01 октября 2018 | 13:38
sagen: А раковому акадЭмику ничего не дали, что ли?
zemljanka 01 октября 2018 | 13:29
Поздравления.
delovoy_podolsk 01 октября 2018 | 13:33
Пока фармацевты не распродадут химию, понаделанную для, якобы лечения рака, внедрения новых технологий в лечения этого недуга в официальной медицине не предвидится.
tv_victim 01 октября 2018 | 13:33
«Параллельно большому миру, в котором живут большие люди и большие вещи, существует маленький мир с маленькими людьми и маленькими вещами. В большом мире изобретен дизель-мотор, написаны "Мертвые души", построена Волховская гидростанция, совершен перелет вокруг света. В маленьком мире изобретен кричащий пузырь "Уйди-уйди", написана песенка "Кирпичики" и построены брюки фасона "Полпред". В большом мире людьми двигает стремление облагодетельствовать человечество. Маленький мир далек от таких высоких материй. У его обитателей стремление одно - как-нибудь прожить, не испытывая чувства голода.»
«Золотой теленок» И. Ильф и Е. Петров.