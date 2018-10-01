Нобелевскую премию по медицине и физиологии присудили за исследования в области терапии рака
Награду получат профессоры Джеймс Эллисон и Тасуку Хондзё. С объявления обладателя премии в области медицины традиционно началась Нобелевская неделя.
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Награду получат профессоры Джеймс Эллисон и Тасуку Хондзё. С объявления обладателя премии в области медицины традиционно началась Нобелевская неделя.
Комментарии6
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yulya_tsikina11 01 октября 2018 | 12:42
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kapitonovih_36 01 октября 2018 | 12:43
не справедливо...в области борьбы с раком впереди планеты всей великие укры...
trans 01 октября 2018 | 12:49
Великая Россия как всегда без лауреатов..... Вот если бы давали эту премию за коррупцию, то тут бы уж путинская братия оторвалась по полной
askol2016 01 октября 2018 | 12:59
Нобеля по медицине я бы присудил Толстому, за рецепт от всех болезней -боярышник и кора дуба)!
koshkaedu 01 октября 2018 | 13:04
Русофобы! Опять обошли Голикову, а она по-честному объявила о создании
универсального лекарства против РАКОВ. И терапия никому не нужна.
tunis 01 октября 2018 | 13:21
Просто смешат эти гейропцы. Терапия рака!- да я так это надо, лечить какого-то одного!!!
То ли дело Россия: создаёт не прерывно оружие с безумной поражающей силой. Хлоп!- и сто миллионов трупов!! Вот это прогресс!!
А эти дебильные толерастники пусть копаются в своих пробирках.
А Россия их -хрясть!!- одной левой всех, хе-хе!!