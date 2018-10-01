Законопроект Минпромторга о продаже пива в алюминиевой таре в ночное время, скорее всего, принят не будет – эксперт
Законопроект Минпромторга о продаже пива в алюминиевой таре в ночное время, скорее всего, принят не будет, так как его принятие не остановит падение пивного рынка. Такое мнение выразил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» гендиректор Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз.
По его словам, принятие данного предложения будет означать «создание неравной конкуренции с другим тарами» и оно в принципе «бессмысленно».
В.Дробиз напомнил, что в свое время ночные продажи алкоголя составляли менее 10% от всего объема продаж, и более того, за 10 лет запрета россияне уже привыкли к сложившейся ситуации и приобретают алкогольную продукцию заранее.
Отсюда, считает В.Дробиз, в случае принятия, законопроект не окажет влияния на пивной рынок.
«Пивной рынок будет падать 12 лет: с 2008 года по 2020. Это демографический кризис. Потом начнется стабилизация», заключил он.
Ранее сообщалось, что Минпромторг подготовил законопроект, который предлагает снять запрет на продажу пива в алюминиевых банках в ночное время.
Комментарии5
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yulya_tsikina11 01 октября 2018 | 12:43
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abuvgrobu 01 октября 2018 | 12:43
СССР тоже был под санкциями США, но от этого металлургия не становилась убыточной.
fig_vvam 01 октября 2018 | 13:07
abuvgrobu: Дурачонка, а что в СССР было убыточное? И что прибыльное?
Тупенький, то что решилды планирующие оргакны, а также партия и правительство, то и было.
Только такой тупица как ты может этого не знать.
Кто определял цену? Партия и правительство. Назначить могли любую.
так что все что хотели могли сделать прибыльным и наоборот.
А задача отраслевых экономистов была доказать, что цекна должна быть именно такой.
ну ты и дурак, однако, без обид. В гробу ведь все ума проявить уже не могут. А ты в гробу.
abuvgrobu 01 октября 2018 | 14:07
fig_vvam: Тупеньким был твой папа. Потому, что вовремя не вытерся тряпкой, когда ты у него на херу соплей висел. Вот династия тупиц и продолжилась, к сожалению. Я понятно объясняю, дырявый ?..
askol2016 01 октября 2018 | 13:05
Даю бесплатную бизнес-идею: разливать в алюминиевые банки не только пиво, но и водку, вино, лимонад, соки, минводу, молоко и молочные продукты. А также шампуни, лосьоны, краску, растворители и вообще все жидкое. И тогда бизнес Дарипаски сохранится