Законопроект Минпромторга о продаже пива в алюминиевой таре в ночное время, скорее всего, принят не будет – эксперт

Законопроект Минпромторга о продаже пива в алюминиевой таре в ночное время, скорее всего, принят не будет, так как его принятие не остановит падение пивного рынка. Такое мнение выразил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» гендиректор Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз.

По его словам, принятие данного предложения будет означать «создание неравной конкуренции с другим тарами» и оно в принципе «бессмысленно».

В.Дробиз напомнил, что в свое время ночные продажи алкоголя составляли менее 10% от всего объема продаж, и более того, за 10 лет запрета россияне уже привыкли к сложившейся ситуации и приобретают алкогольную продукцию заранее.

Отсюда, считает В.Дробиз, в случае принятия, законопроект не окажет влияния на пивной рынок.

«Пивной рынок будет падать 12 лет: с 2008 года по 2020. Это демографический кризис. Потом начнется стабилизация», заключил он.

Ранее сообщалось, что Минпромторг подготовил законопроект, который предлагает снять запрет на продажу пива в алюминиевых банках в ночное время.