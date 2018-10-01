Автомобиль «скорой помощи», по предварительным данным, сбил пешехода на юго-западе Москвы

Авария произошла на улице Вавилова, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. В ГИБДД говорят, что человека сбил легковой автомобиль. Водитель не пытался скрываться с места происшествия. Пешехода госпитализируют.