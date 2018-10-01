Автомобиль «скорой помощи», по предварительным данным, сбил пешехода на юго-западе Москвы
Авария произошла на улице Вавилова, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. В ГИБДД говорят, что человека сбил легковой автомобиль. Водитель не пытался скрываться с места происшествия. Пешехода госпитализируют.
Комментарии3
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vasyakirin 01 октября 2018 | 12:43
Легковая скорая помощь?
gvs 01 октября 2018 | 12:49
Вот вам авария в Замоскворечье:
Трое везли хоронить одного.
Все, и шофер, получили увечья
Только который в гробу - ничего
(В.С.Высоцкий)(с)