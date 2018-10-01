Сотни протестующих заблокировали основные автомагистрали и железнодорожные пути в Каталонии в ходе акции, приуроченной к годовщине референдума о независимости региона. Полиция призывает митингующих разойтись, — сообщает местная пресса.

В минувшие выходные в Барселоне прошла акция протеста сторонников независимости Каталонии. В столкновениях с полицией пострадали больше 20 человек. Шестеро демонстрантов были арестованы.