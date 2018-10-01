Сотни протестующих заблокировали основные автомагистрали и железнодорожные пути в Каталонии
Сотни протестующих заблокировали основные автомагистрали и железнодорожные пути в Каталонии в ходе акции, приуроченной к годовщине референдума о независимости региона. Полиция призывает митингующих разойтись, — сообщает местная пресса.
В минувшие выходные в Барселоне прошла акция протеста сторонников независимости Каталонии. В столкновениях с полицией пострадали больше 20 человек. Шестеро демонстрантов были арестованы.
Комментарии2
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grazschdanin 01 октября 2018 | 13:33
Доколе простые каталонцы будут страдать под игом королевской власти?