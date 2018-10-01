Сегодня открылось движение грузовиков по Крымскому мосту
Как отмечает агентство «Интерфакс», прежде грузы доставляли с помощью паромов. Услуги переправы платные. Во время сильного ветра и туманов паромы часто не ходили через пролив. Крымский мост был открыт в мае. Тогда началось движение легковых автомобилей. Планируется, что в конце следующего года по мосту пойдут поезда
Комментарии14
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old_skull 01 октября 2018 | 12:37
Вот попоболь сейчас у хохлов начнётся...
Может Медовар хоть их успокоит, что мост построить невозможно?)))
kapitonovih_36 01 октября 2018 | 12:45
old_skull: каклы уверены, что это очередной путинский мультик...дибыли, что с них взять...
yulya_tsikina10 01 октября 2018 | 12:38
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old_skull 01 октября 2018 | 12:41
yulya_tsikina10: vinidi, хватит засирать сайт.
ionessi 01 октября 2018 | 12:53
old_skull:
Куда только модераторы смотрят? Уже месяц с лишним не могут спамера вычислить. Уж спеца по безопасности сайта могли бы и получше нанять. Или старого в шею выгнать.
kvasoff 01 октября 2018 | 13:01
ionessi: им некогда тут смотреть ибо модераторы сидят на рекламируемом сайте секас знакомств.
vasyakirin 01 октября 2018 | 12:47
Услуги переправы платные.
Это про паром или про мост то же?
Вроде как не частная дорога, или я не в теме?
dorin1987 01 октября 2018 | 12:48
vasyakirin: Про все. Надо же няшмяшистов стричь, как овечек.
azt 01 октября 2018 | 13:02
vasyakirin: Про паром. Мост бесплатный.
old_skull 01 октября 2018 | 13:04
vasyakirin: Ну ты глаза то разуй вместе с дориным и внимательно прочитай...
Если умеешь.
Платная переправа паромом. Мост бесплатный.
kvasoff 01 октября 2018 | 13:06
Как так ?! Моста жыж нет !!
kryimzdick 01 октября 2018 | 13:08
Дорога жизни для внезапно оказавшегося в блокаде острова. Сами себя засунули в жо
tunis 01 октября 2018 | 13:45
По русской клизме в оппу крымчан теперь и фуры понесутся.
Что характерно- из Крыма, кроме тушек крымчан, вывозить нечего.
kvasoff 01 октября 2018 | 13:57
хохлы через Крым теперь по мосту сало будут возить, а то в магазинах Россеи оно чота пропало )