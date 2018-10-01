Сегодня открылось движение грузовиков по Крымскому мосту

Как отмечает агентство «Интерфакс», прежде грузы доставляли с помощью паромов. Услуги переправы платные. Во время сильного ветра и туманов паромы часто не ходили через пролив. Крымский мост был открыт в мае. Тогда началось движение легковых автомобилей. Планируется, что в конце следующего года по мосту пойдут поезда