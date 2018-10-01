В РусАле отвергли причастность к новой инициативе Минпромторга, предусматривающей поддержку структур Дерипаски
В компании РусАл отвергли причастность к новой инициативе Минпромторга, предусматривающей поддержку структур Олега Дерипаски. Об этом со ссылкой на представителя компании сообщает РБК. Сегодня газета Коммерсант сообщила, что министерство разрабатывает законопроект, призванный поддержать попавших под санкции производителей алюминия.
Суть предложения – в увеличении продажи алкоголя в алюминиевой таре. По данным газеты, Минпромторг предложил разрешить продавать пиво, пивные напитки, сидр и медовуху в алюминиевых банках по ночам.
Комментарии6
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lenin3 01 октября 2018 | 12:36
Ага,с одной стороны-борьба с пьянством,с другой-поддержка Дерипаски.Даже нет сомнения,кто победит...
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svetalana 01 октября 2018 | 12:36
Да все один к одному, что скрывать-то? Свои своим... И, кстати, со всех сторон выгодно власти - плюсиком еще и то, что алюминий способствует развитию Альцгеймера. Что еще нужно? Покорные идиоты.
vladimirgornitsky 01 октября 2018 | 12:37
Ну, конечно.
"Не виноватая я, он (минфин то есть) сам ко мне пришел". И предложил денег просто так, от щедрой русской души и чистого сердца.
sergo_25_26 01 октября 2018 | 13:03
Ой какие скромные эти структуры дерирыбки.
kryimzdick 01 октября 2018 | 13:06
ночное пиво в люминии будет называться "дерипасовка"