В РусАле отвергли причастность к новой инициативе Минпромторга, предусматривающей поддержку структур Дерипаски

В компании РусАл отвергли причастность к новой инициативе Минпромторга, предусматривающей поддержку структур Олега Дерипаски. Об этом со ссылкой на представителя компании сообщает РБК. Сегодня газета Коммерсант сообщила, что министерство разрабатывает законопроект, призванный поддержать попавших под санкции производителей алюминия.

Суть предложения – в увеличении продажи алкоголя в алюминиевой таре. По данным газеты, Минпромторг предложил разрешить продавать пиво, пивные напитки, сидр и медовуху в алюминиевых банках по ночам.