Игорь Акинфеев объявил о завершении карьеры в национальной сборной
Соответствующие слова вратаря московского футбольного клуба ЦСКА приводятся на сайте команды. Пиком своей карьеры в сборной Акинфеев назвал прошедший летом Чемпионат мира по футболу, где он был капитаном команды.
Комментарии2
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lenin3 01 октября 2018 | 12:38
Пральна,сборной больше ничего не светит,пусть теперь всенародный херой Дзюбиньо показывает мастерство чудо-ног...)))
yulya_tsikina10 01 октября 2018 | 12:39
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