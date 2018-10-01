Новая накопительная система ИПК будет лучше существующих

Новая накопительная система индивидуального пенсионного капитала (ИПК) будет лучше существующих, так как она предполагает, что собственность на средства пенсионных накоплений будет у граждан, а не у государства. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» доцент экономического факультета МГУ Антон Табах.

«Основная из проблем с существующими накоплениями – это то, что по закону – это собственность российской федерации и государство имеет право делать с ними все, что считает нужным. Человеку переданы только ограниченные права по распоряжению», — пояснил А.Табах.

В то же время, добавил эксперт, решения Минфина и ЦБ об автоматическом подключении россиян к данной системе неправильно, так как люди не должны «участвовать в ней вслепую», они должны понимать, «куда идут деньги».

Он отметил, что выбор варианта автоматического подключения объясняется основными положениями новой поведенческой экономики, согласно которым человек не будет предпринимать телодвижения, чтобы самостоятельно подключаться к накопительной пенсионной системе, в то время как «автоподписка с возможностью отказа влияет на высокий уровень участия».

Ранее стало известно, что россиян могут подключить к новой накопительной системе индивидуального пенсионного капитала (ИПК) без их согласия.