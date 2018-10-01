Новая накопительная система ИПК будет лучше существующих
Новая накопительная система индивидуального пенсионного капитала (ИПК) будет лучше существующих, так как она предполагает, что собственность на средства пенсионных накоплений будет у граждан, а не у государства. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» доцент экономического факультета МГУ Антон Табах.
«Основная из проблем с существующими накоплениями – это то, что по закону – это собственность российской федерации и государство имеет право делать с ними все, что считает нужным. Человеку переданы только ограниченные права по распоряжению», — пояснил А.Табах.
В то же время, добавил эксперт, решения Минфина и ЦБ об автоматическом подключении россиян к данной системе неправильно, так как люди не должны «участвовать в ней вслепую», они должны понимать, «куда идут деньги».
Он отметил, что выбор варианта автоматического подключения объясняется основными положениями новой поведенческой экономики, согласно которым человек не будет предпринимать телодвижения, чтобы самостоятельно подключаться к накопительной пенсионной системе, в то время как «автоподписка с возможностью отказа влияет на высокий уровень участия».
Ранее стало известно, что россиян могут подключить к новой накопительной системе индивидуального пенсионного капитала (ИПК) без их согласия.
Комментарии8
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starushko_ 01 октября 2018 | 12:15
Новая система ещё лучше - копите вы, а тратит Путин.
vasyakirin 01 октября 2018 | 12:17
starushko_: В смысле, признать банкротом какой то ИПК Фонд на раз, а вот бюджет РФ немного стремновато?
ura_123 01 октября 2018 | 12:15
Власть начала в очередной раз крутить напёрстки...
Кручу-верчу н@-бать хочу)))
polsan 01 октября 2018 | 12:18
Новая накопительная система индивидуального пенсионного капитала (ИПК) будет лучше существующих, так как она предполагает, что собственность на средства пенсионных накоплений будет у граждан, а не у государства.
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Собственность на средства накоплений будет у граждан?! ) свежо придание....
Столько раз уж деньги у народа забирали, что такая новая красивая формулировка, пока не внушает доверия!
abuvgrobu 01 октября 2018 | 12:18
Интересно, каков процент тех кто здесь волосы на себе рвёт из России, а каков процент из них отчисляет в ПФ все налоги?
ura_123 01 октября 2018 | 12:26
abuvgrobu: Так ты не рви,реагируй спокойно...получай удовольствие,так сказать.
democ 01 октября 2018 | 12:21
Несколько раз обманувши - неужели теперь всё по честному? Только наивный, да дурак поверит в очередную прядь лапши развешанную на ушах...
И что с налогами? Также будут драть с ЗП втихую? Об этом молчат.
perectukin 01 октября 2018 | 12:30
А поле поле поле чудес в стране дураков